Immobilier Bourgogne : Neyrat Immobilier donne sa chance aux jeunes !

L’immobilier vous intéresse ? Neyrat Immobilier, fort de ses 17 agences et 96 collaborateurs, crée son organisme de formation : Kairos Success. Une opportunité à saisir pour des jeunes qui souhaitent se former au métier de l’immobilier !

Au sortir de la crise, le secteur de l’immobilier est l’un des plus dynamiques : une raison majeure pour Neyrat Immobilier, spécialisée sur la Côte d’Or et la Saône-et-Loire, fort de ses 17 agences (15 agences en Bourgogne et 2 en région Provence Côte d’Azur, notamment à Saint-Raphaël et à Callian dans le Var) et 96 collaborateurs, de s’engager activement pour booster la relance économique et pour accompagner les talents, même débutants.

Mieux former les professionnels pour répondre à la relance du marché

Avec les confinements et déconfinements successifs, les Français ont redécouvert l’importance d’être bien chez soi et nombreux sont ceux qui ont saisi l’occasion de concrétiser leur projet immobilier. Mais les professionnels formés et opérationnels manquent hélas à l’appel pour répondre à cette relance du marché immobilier. C’est pourquoi le groupe Neyrat a décidé de s’engager aux côtés des professionnels mais aussi des débutants en créant un organisme de formation spécialisé : Kairos Success !

Tout le monde a sa chance !

Cette formation permet aux collaborateurs de Neyrat Immobilier de monter en compétences et aux personnes sans expérience de se former au métier de l’immobilier. Chaque année, le Groupe Neyrat accueille plusieurs apprentis et alternants. Avec ce nouvel organisme, Neyrat Immobilier affirme plus que jamais son crédo : chez Neyrat, tout le monde a sa chance, même sans expérience.