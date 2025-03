Marché immobilier : Optimhome aborde 2025 avec optimisme et ambition

Pour accompagner la reprise du marché, Optimhome qui vise une augmentation de 15% des transactions et 2 000 conseillers, structure sa stratégie de conquête avec différents projets : les filières spécialisées et le « conseiller augmenté ».

L’année 2024 a été marquée par des défis importants pour le secteur immobilier mais, Olivier Colcombet, Président d’Optimhome, le réseau a su faire preuve d’une résilience remarquable.

« Malgré un marché sous tension, il a maintenu un effectif stable d’environ 1 700 conseillers actifs, démontrant la solidité de son modèle d’affaires dans un contexte où de nombreuses agences traditionnelles ont été affectées par la conjoncture économique difficile. »

Des performances en hausse, un second semestre marqué par une forte accélération

Plus de 22 000 biens ont été confiés à la vente à Optimhome en 2024 : un chiffre en légère croissance par rapport à 2023, tout comme le volume de compromis, également en progression. Sur le plan financier, Optimhome affiche un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, porté par une dynamique particulièrement forte au second semestre.

Le volume d’affaires lié à la signature des compromis enregistre en effet une progression remarquable de plus de 33 % sur les six derniers mois.

Un positionnement stratégique qui fait la différence

Dans un marché globalement en recul d’environ 15%, Optimhome a réussi à limiter la baisse de son volume de ventes à moins de 10 %. Cette réussite repose sur un taux de mandats exclusifs bien supérieur à la moyenne du marché, grâce aux efforts soutenus de ses équipes. Cette stratégie a favorisé une visibilité renforcée, appuyée par les sites individuels des conseillers, une diffusion optimisée et un accompagnement client plus personnalisé.

2025 : Optimhome prêt à accompagner la reprise du marché

Fort de ces résultats encourageants, Optimhome aborde l’année 2025 avec optimisme et ambition. Le réseau anticipe une reprise du marché immobilier, stimulée par plusieurs facteurs favorables tels que la baisse des taux d’intérêt, l’assouplissement des conditions de financement par les banques, et un regain de confiance des acheteurs et vendeurs.

« Nous sommes très fiers d’avoir su, dans un contexte 2024 compliqué, maintenir le cap », commente Olivier Colcombet. « Toutes les valeurs au cœur de notre réseau depuis sa création en 2006, l’humain, le service et l’entraide, ont fait la différence. Nous avons réussi à progresser sur le volume de compromis et nos résultats de fin d’année sont très positifs. Les acquéreurs reprennent enfin confiance et les récents indicateurs nous laissent présager une belle année 2025. Nous sommes prêts pour accompagner cette reprise ! »

Des ambitions fortes : croissance du réseau et montée en puissance des transactions

En 2025, Optimhome se fixe des objectifs ambitieux, visant une augmentation de 15% des transactions et une expansion de ses effectifs à 2 000 conseillers. Pour y parvenir, le réseau entend conserver un avantage stratégique dans un marché en reprise grâce à l’investissement dans des outils dédiés et des économies d’échelle, notamment en matière de plateformes de diffusion d’annonces et de services additionnels.

Une stratégie renforcée par des recrutements ciblés

Pour accompagner cette montée en puissance, Optimhome prévoit plusieurs recrutements stratégiques dans des domaines clés.

Accompagnement des conseillers : renforcement des équipes pour optimiser le suivi et les formations en e-learning des membres du réseau.

Marketing et communication : développement de campagnes plus ciblées et innovantes pour renforcer la notoriété et l’attractivité du réseau.

Développement technologique : optimisation des outils digitaux et mise en place de solutions performantes pour une meilleure gestion des données et des prospects.

Des projets structurants : filières spécialisées et « conseiller augmenté »

Deux initiatives majeures vont structurer la stratégie d’Optimhome en 2025 et renforcer son positionnement sur le marché. D’une part, le réseau réactive des filières spécialisées dédiées à des segments comme l’immobilier neuf, les commerces, le viager, la location-gestion ou encore le luxe & prestige.

Pour assurer leur succès, un directeur a été recruté afin de piloter ces nouvelles divisions et d’accompagner les conseillers dans leur montée en compétence grâce à des outils, formations et animations spécifiques, adaptés à chaque domaine.

D’autre part, Optimhome déploie son projet ambitieux de « Conseiller Augmenté », qui vise à optimiser la gestion des données prospects et clients afin d’améliorer la mise en relation et l’efficacité commerciale des conseillers.

Grâce à des outils performants et à une meilleure exploitation des informations disponibles, chaque conseiller pourra proposer une approche plus personnalisée et réactive, lui permettant ainsi de renforcer son suivi client et sa réactivité et d’offrir un service encore plus pertinent à ses clients.

Des outils métiers repensés pour plus d’efficacité

Pour accompagner ses conseillers au quotidien et leur offrir des outils toujours plus performants, Optimhome a lancé en avril 2024 « Optimhome Pro », une application mobile évolutive conçue pour faciliter la gestion des activités sur le terrain et intégrer les retours d’informations. Cet outil innovant permet d’organiser et de sécuriser les visites, de centraliser et gérer les contacts, ainsi que de partager instantanément des documents essentiels comme les fiches commerciales ou les bons de visite.

En complément, Optimhome poursuit une refonte stratégique de ses outils métiers afin d’optimiser le suivi des mandats, des compromis et des actes, avec une interface plus intuitive et ergonomique. L’amélioration des systèmes d’alertes produits et des rapprochements automatiques entre biens et prospects permettra aux conseillers de gagner en réactivité et en efficacité commerciale.

Avec ces évolutions, Optimhome renforce son engagement en matière d’innovation digitale et de responsabilité sociétale en proposant des solutions toujours plus sécurisées, performantes et adaptées aux nouveaux usages du marché immobilier.

Offrir le meilleur aux conseillers immobiliers

« En misant sur ces initiatives et en capitalisant sur les atouts de son modèle d’affiliation qui offre autonomie, flexibilité et faibles investissements de départ aux professionnels de l’immobilier, Optimhome est ainsi prêt à tirer pleinement parti de la reprise attendue du marché en 2025, tout en continuant à innover pour offrir à ses conseillers les meilleures conditions de réussite et maintenir sa dynamique de croissance », conclut Olivier Colcombet.

