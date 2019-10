Foire d’Automne s’installe Porte de Versailles du 25 octobre au 3 novembre

Foire d’Automne, LE rendez-vous Shopping & Maison de l’automne pour les Franciliens, revient du 25 octobre au 3 novembre 2019 à Paris Expo Porte de Versailles, pavillon 7.2.

Après plusieurs éditions sous le nom du « Maison by Foire de Paris », Foire d’Automne retrouve son nom et revient du 25 octobre au 3 novembre 2019 à Paris Expo Porte de Versailles, pavillon 7.2, avec un modèle typiquement « Foire », un concept qui plaît aux visiteurs ! « Ce modèle Foire reste l’un des meilleurs drivers de trafic et donc de business», explique Carine Préterre, Directrice Générale de la Division Life and Leisure Experience.

Une offre maison et shopping riche !

Maison, gastronomie, shopping… Les grandes tendances de l’automne s’affichent à Foire d’Automne, le salon dédié à l’univers de la maison, de la décoration, de la gastronomie et du shopping. De quoi vous permettre de trouver les bons plans et de faire de bonnes affaires. Utile à l’approche de Noël …

Tout pour la maison …

Vous avez un projet pour votre maison ? Venez chercher l’inspiration à Foire d’Automne ! Objets de décoration en passant par la cuisine, la salle de bains, la rénovation, le bricolage et la construction : 27 000 m² de surface vous attendent. Seront présents entre autres : Ambiance du Monde, Azenco, Biossun, Burov, Clair Azur, Duvivier Canapés, Mafael, La Maison Coloniale, Maison de la literie, Moba… Et de nombreux exposants vous aideront à mettre de l’ordre dans vos envies déco et vous aiguilleront dans vos projets de rénovation !

Le concours Lépine fête Noël

Jeu de société ludique et éducatif qui permet de découvrir les gestes qui sauvent, porte-lunettes aimanté … Pour la première fois, le rendez-vous shopping de l’automne vous propose d’offrir LE cadeau qui révolutionne les fêtes de Noël ! Cette année, 6 inventeurs Médaille d’Or du concours Lépine International Paris 2019 proposent leurs inventions sur le salon. C’est l’occasion de débuter vos achats de Noël. Et d’offrir des cadeaux à moins de 40€.

Infos pratiques

Ouverture de la billetterie le 8 juillet 2019

Tarif prévente : 7€ (du 8 juillet au 24 octobre, uniquement sur le site Internet

Plein tarif caisse : 9€ (du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon)

Tarif Happy Hour : 3€ (du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon)

Tarif Adolescents : 4,50€ (de 14 à 18 ans, du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon)

Enfants de – de 14 ans : gratuit

Tarif réduit : 7€ (pour les PMR*, accompagnants et étudiants, du 25 octobre au 3 novembre, aux caisses du salon).