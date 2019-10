C’est à Bordeaux que les Français aimeraient le plus travailler

Plébiscitée par les Français, la capitale girondine conserve sa place de leader dans la sixième édition du Palmarès Great Place To Work sur les villes où les Français aimeraient travailler. Les millenials, eux, choisissent Paris.

Pour la 6e année consécutive, Bordeaux arrive en tête du classement des villes où il fait bon travailler d’après l’ensemble des Français interrogés lors de lasixième édition du Palmarès Great Place To Work. Toulouse tient également sa deuxième position depuis trois ans. Grande nouveauté, Paris gagne deux places et devance Montpellier et Lyon. La capitale vient remplacer Aix-en-Provence, qui disparaît du top 5. 30% de l’ensemble des personnes interrogées et 32 % des jeunes, ont en effet déclaré que Bordeaux est une ville dans laquelle ils aimeraient travailler, plaçant la métropole girondine en haut du podium. C’est deux points de moins que l’année dernière pour l’ensemble des Français.

Une ville qui présente de nombreux atouts

Au-delà de la qualité du cadre offert par la métropole bordelaise, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, de la proximité avec la mer et la montagne et du patrimoine viticole et des nombreux efforts des pouvoirs publics pour favoriser la filière numérique depuis l’obtention du label FrenchTech en 2014, les opportunités professionnelles foisonnent et entretiennent le dynamisme de la ville.

Avec, respectivement, 24% et 23% des votes, les salariés français placent Toulouse puis Paris juste après Bordeaux, tandis que Montpellier maintient sa 4ème place avec 22% des votes et que Lyon se hisse de nouveau dans le Top 5 après une année d’absence.

Millenials vs. l’ensemble des salariés français : les préférences divergent

Du côté des moins de 34 ans, Paris et Lyon devancent désormais Bordeaux avec respectivement 34 et 32% des résultats. Ainsi, la capitale gagne 3 places depuis 2017 et retrouve son attractivité auprès des jeunes.

Si les préférences des moins de 34 ans diffèrent de celles de l’ensemble des salariés français, c’est qu’ils n’accordent pas la même importance aux différents atouts que proposent les villes. Les villes du Sud dominant largement le classement, les millenials semblent accorder plus d’importance que le reste de la population active au dynamisme économique et aux opportunités d’emplois, ainsi qu’aux infrastructures de transport et à l’accessibilité de la capitale. Le dynamisme culturel, l’environnement, le climat, entre autres, demeurent les premiers facteurs d’attractivité des villes dans lesquelles il fait bon travailler.

A propos de l’enquête de Great Place To Work® sur les villes où les Français aimeraient le plus travailler

L’étude, réalisée chaque année depuis 2013 par Great Place To Work®, startup qui aide les entreprises à construire des environnements où il fait bon travailler, a été menée de janvier à février 2019 auprès d’un échantillon représentatif de la population active française de 2 450 personnes dont 789 salariés de moins de 35 ans. Parmi les critères de sélections des Français, parmi une liste proposée par le questionnaire, la qualité de vie arrive en premier critère pour 73% des interrogés et 70% des jeunes, largement devant le dynamisme économique de la ville (35 et 37%), la proximité avec les familles ou les amis (pour 27% des deux catégories) ou encore le coût du loyer (23% des interrogés).

Parmi les autres critères qui expliquent leur envie de travailler dans une ville en particulier, on retrouve principalement les infrastructures et l’accessibilité de la ville pour 20% salariés français ; une tranche de vie liée à leur âge ou celui de leurs enfants pour 13 % et la qualité de l’enseignement pour 8% des personnes interrogées.