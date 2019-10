La 4ème édition du Salon de l’Immobilier Neuf de Caen ouvre ses portes les 18, 19 et 20 octobre prochains

Vous avez un projet d’achat ou de construction d’une maison individuelle ou vous souhaitez réaliser un investissement locatif ? Rendez-vous les 18, 19 et 20 octobre prochains au 4e Salon de l’Immobilier Neuf de Caen au Parc des Expositions (Hall 3).

Co-organisé par le portail d’annonces Logic-Immo et la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Normandie (FPI Normandie), cet évènement annuel participe vivement à la dynamique du marché de l’immobilier neuf dans le Calvados et s’impose d’année en année comme un rendez-vous incontournable pour les porteurs d’un projet d’achat ou de construction d’une maison individuelle.

Une offre immobilière locale dans l’immobilier neuf complète

Promoteurs immobiliers, constructeurs, aménageurs, gestionnaires de patrimoine, organismes de financement… le Salon de l’Immobilier Neuf de Caen propose un lieu de rencontre entre les futurs acquéreurs et plus de 40 professionnels experts de l’immobilier neuf local. Au programme : un panorama complet de l’offre immobilière locale dans l’immobilier neuf et des journées thématiques pour simplifier la vie des visiteurs et les aider à bâtir leur projet d’achat ou d’investissement dans la région.

Une attractivité de l’agglomération caennaise très forte

« Les indicateurs sont au vert et les futurs acquéreurs sont à l’écoute des opportunités pour concrétiser leur projet avant la fin d’année. La forte attractivité de l’agglomération caennaise combinée à des taux de financement exceptionnellement bas fait du Salon Immobilier Neuf de Caen le lieu privilégié pour concrétiser un projet d’achat dans le neuf. Sans oublier qu’avec l’approche de la fin de d’année, l’attrait pour les opérations de défiscalisation est fort et le salon est également là pour accompagner les investisseurs dans leur projet. D’ailleurs, en 2019 le salon propose 2 journées thématiques : le vendredi donne un coup de projecteur aux questions des investisseurs et samedi c’est un focus sur la construction avec des animations dédiées », remarque Olivier Henrotin, Co-organisateur du Salon de l’Immobilier Neuf de Caen et Directeur de l’Agence Logic-Immo de Normandie.

Une période favorable pour l’immobilier neuf

« Le territoire de Caen la Mer bénéficie d’une belle attractivité, notamment auprès des investisseurs, quand la tendance nationale est à la stabilité voire la baisse des réservations. En cette période favorable pour l’immobilier neuf, il est plus que jamais nécessaire de répondre à la demande des clients désirant investir dans la pierre en proposant de nouveaux biens sur le marché. Or, la perspective des élections municipales de 2020 a tendance à freiner les projets tout comme le manque de foncier, notamment sur la ville de Caen : le risque étant une offre insuffisante entraînant une nouvelle tension du marché et in fine des prix », précise Laurent Potier, co-Président de la FPI Normandie.

Nouveauté 2019 : 2 Journées à thème au Salon de l’Immobilier Neuf de Caen

Cette 4e édition propose 2 journées à thème avec des conférences dédiées et des échanges personnalisés avec les experts :

Journée Spéciale Investissement le vendredi 18 octobre : Comment payer moins d’impôt en investissant dans l’immobilier ? En cette journée dédiée, des experts proposent de réaliser sur place des test d’éligibilité mais également d’effectuer des simulations sur des produits disponibles sur le territoire de Caen la Mer. 3 conférences sont prévues pour tout savoir sur la loi Pinel : 11h, 15h et 17h. Et tout au long de la journée, des conseils personnalisés pour réussir son investissement.

Journée Spéciale Construction le samedi 19 octobre : Tout savoir pour construire sa maison individuelle. Une journée avec une attention particulière portée aux porteurs d’un projet de construction. De quoi identifier les étapes clés pour réussir son projet, des conseils pour choisir son constructeur, faire le point sur les offres de terrain disponibles. A noter une permanence toute la journée de la LCA-FFB, Les Constructeurs et Aménageurs de la Fédération du bâtiment. Mais également, les conseils des notaires et de l’information pour faire baisser la facture concernant la concrétisation d’un projet de construction. La Chambre des notaires du Calvados sera également présente : célibataires, mariés, pacsés ou simples concubins, les notaires orienteront les futurs acquéreurs en fonction de leur situation personnelle afin de faire les bons choix ! 3 conférences au programme pour comprendre les étapes clés d’une construction : 11h, 15h et 17h.