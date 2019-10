ERA Immobilier signe un partenariat avec Sup de Vente et l’ESI

ERA immobilier drague le public féminin de Plus Belle la Vie

Pour encore mieux former ses futurs franchisés, le réseau de franchises ERA Immobilier vient de signer un partenariat avec Sup de Vente, école supérieure de la CCI Paris IdF spécialisée dans les métiers commerciaux, et l’ESI, école de formation créée par la FNAIM (organisation syndicale des professionnels de l’immobilier), référente dans le secteur de l’immobilier.

Selon, Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM : « avec le réseau ERA Immobilier, nous partageons le même ADN : la certitude que la formation continuera d’être la garantie du professionnalisme et du sérieux des professionnels de l’immobilier de demain ».

Pour François Gagnon, président de ERA France et ERA Europe : « ce partenariat permet à des futurs franchisés issus de divers secteurs d’activité d’accéder aux professions réglementées de l’immobilier. Il contribue à accroître encore le professionnalisme des agents immobiliers, valeur fondatrice partagée avec la FNAIM ».

Un Titre de niveau bac +3

Avec ce partenariat, ERA Immobilier propose un parcours de formation diplômante ou de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) débouchant sur un Titre de niveau bac +3 du réseau consulaire Négoventis, Responsable de développement commercial spécialisé en immobilier, permettant l’obtention de la carte professionnelle.

Véronique Daubenfeld, directrice de Sup de Vente, ajoute « partenaire apprentissage de l’ESI depuis 12 ans, nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner ERA dans son développement, en apportant une solution formation hybridant commercial et immobilier à ses futurs franchisés. »