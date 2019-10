Cuisinez comme un chef avec le centre de cuisson Portofino double cavité

Quand on aime cuisiner, rien ne vaut un bon matériel… Smeg inaugure Portofino, une gamme de centres de cuisson, disponible en 5 coloris, digne des grands chefs. A vos marmites !

De toutes les couleurs …

Les couleurs des petits ports de la ligurie illuminent la nouvelle gamme de centres de cuisson Portofino, avec des modèles qui constituent un parfait équilibre entre la légèreté et la luminosité des teintes méditérrannéennes et la force de l’acier inox. La nouvelle collection Portofino est disponible en 5 coloris avec une hotte dédiée pour une esthétique coordonnée unique.

Une polyvalence à toute épreuve pour une cuisine de chef…

Le four principal possède une sonde à viande qui permettra de réussir une cuisson au degré près. Le four s’arrête automatiquement dès que la température est atteinte pour un confort d’utilisation optimal. La fonction vapeur directe est gérée manuellement dans le four secondaire. L’utilisateur peut ainsi choisir quelle quantité d’eau il souhaite verser dans le fond de la cavité et il lui suffit d’activer la fonction au moment, qui lui paraît le plus opportun, afin de générer de la vapeur d’eau pendant la cuisson et permettre d’humidifier les aliments.

Une cuisson induction, gaz ou avec un Teppan Yaki

Le centre de cuisson Portofino, 120 cm, est LA référence en cuisine avec la possibilité de choisir entre une cuisson induction, gaz ou avec un Teppan Yaki. Il sera alors possible de mijoter un plat ou bien de griller ou snacker une viande dans le même temps.

Les fours sont dotés d’un équipement de luxe avec un kit rails télescopiques à sortie partielle pour faciliter l’extraction des plats du four et éviter ainsi tout risque de brûlures. Deux tiroirs de rangement abattants sont intégrés au centre de cuisson, parfait pour le rangement de vos grilles, lèchefrite et autres ustensiles et pour un gain de place considérable dans votre cuisine.

Jusqu’à 500°C …

Le four principal est doté du mode de nettoyage pyrolyse où toutes les particules de graisse qui se forment sur les parois internes sont détruites, grâce à la température élevée pouvant atteindre jusqu’à 500°C. La porte des fours est dotée du système Soft Close qui contrôle la fermeture avec un mouvement doux et silencieux, sans nécessité de l’accompagner.

Les centres de cuisson Portofino sont un nouvel éloge de SMEG au « Made in Italy» pour une réinterprétation d’excellence du savoir-faire italien dans le monde.