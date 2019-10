Offrez le plus beau des Noël aux enfants défavorisés avec Century 21

Cette année encore, Century 21 et son réseau d’agences immobilières s’engagent pour la 7ème opération nationale de collecte de jouets : pour offrir le plus beau des Noël aux enfants défavorisés ou hospitalisés !

Du 4 au 30 novembre des collectes de jouets seront organisées partout en France par les professionnels Century 21 au profit d’associations locales agissant en faveur des enfants défavorisés ou hospitalisés.

Plus de 3 millions de jouets collectés

Depuis la première opération nationale lancée en 2013 plus de 3 millions de jouets ont été collectés pour les enfants. Le succès de ces opérations, le plaisir qu’elles ont apporté aux équipes Century 21 qui y participaient, et la joie qu’elles procuraient aux familles, ont progressivement convaincu de plus en plus d’agences de se lancer dans cette belle aventure. Elles étaient 489 en 2013, elles sont aujourd’hui 745.

Déposez vos jouets en agence durant le mois de novembre

Cette année encore, tous les professionnels Century 21 mobilisés pour cette opération invitent durant le mois de novembre les habitants qui le désirent à déposer dans leurs agences les jouets -en bon état- auxquels ils souhaitent donner une seconde vie.

Avec l’aide de chacun et en relayant cette opération, nous pouvons permettre que dans toutes les maisons les enfants fêtent Noël !