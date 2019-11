Assurance habitation : Luko rembourse vos sinistres dans la minute grâce à Lydia

Nous associer à Lydia permet de concrétiser notre importante promesse de rembourser les sinistres simples en 2 heures. Auparavant, nous exécutions le virement en 2 heures, mais il fallait ensuite compter plusieurs jours pour que l’argent parvienne effectivement sur le compte bancaire de l’assuré. Ce partenariat avec Lydia était une évidence pour Luko afin que nos assurés soient indemnisés le plus vite possible et puissent reprendre le cours de leur vie.

Luko, l’assurance habitation 100% digitale, franchit un nouveau cap et annonce des remboursements instantanés grâce à Lydia, leader des solutions de paiement mobile.

Alors que la plupart des assureurs envoient encore des chèques à leurs assurés, ou au mieux des virements qui prennent une semaine, Luko propose dorénavant le remboursement instantané des sinistres, grâce à Lydia, l’application de paiement instantané permettant de tout régler avec son smartphone, lancée en 2013 par Cyril Chiche et Antoine Porte.

Être dédommagé plus vite pour reprendre le cours de sa vie

Luko, la néo-assurance numéro 1 en France qui assure aujourd’hui 10 000 foyers, s’efforce de faire passer l’assurance du statut de contrainte à celui d’allié du quotidien en facilitant l’ensemble des processus : inscription en 2 minutes, application mobile pour gérer son contrat simplement, déclaration de sinistre par vidéo et maintenant remboursement instantané.

Concrètement, en cas de sinistre :

L’assuré contacte Luko qui démarre un appel vidéo ;

L’équipe d’experts Luko constate les dégâts et peut, en cas de sinistre simple, directement procéder à l’évaluation du montant des remboursements (ex. bris de vitre, porte fracturée, etc.) ;

Une proposition de remboursement ou l’intervention d’un technicien sera alors proposée. Si l’assuré opte pour le remboursement, celui-ci pourra être effectué via Lydia.

Le remboursement sera alors crédité dans la seconde sur le compte Lydia de l’utilisateur (via son numéro de téléphone).

Raphaël Vullierme CEO et co-fondateur de Luko : “Nous associer à Lydia permet de concrétiser notre importante promesse de rembourser les sinistres simples en 2 heures. Auparavant, nous exécutions le virement en 2 heures, mais il fallait ensuite compter plusieurs jours pour que l’argent parvienne effectivement sur le compte bancaire de l’assuré. Ce partenariat avec Lydia était une évidence pour Luko afin que nos assurés soient indemnisés le plus vite possible et puissent reprendre le cours de leur vie”.

Un rapprochement évident qui s’inscrit dans la durée

Dès aujourd’hui, il est également possible de souscrire à l’assurance Luko depuis Lydia. L’application mobile aux 2,5 millions d’utilisateurs vient de lancer « le marché », un hub de services financiers qui visent à simplifier le quotidien des Français. On y retrouve des offres de prêts instantanés, des services bancaires 100% en ligne et des assurances sans engagement.

“​Chez Lydia, notre mission est d’améliorer les services financiers du quotidien en les rendant accessibles, simples et instantanés. Et l’assurance en fait partie”​, explique Cyril Chiche, Président et co-fondateur de Lydia. ​“Nous nous sommes naturellement tournés vers Luko lorsque nous avons souhaité proposer des services innovants à nos utilisateurs. Nous partageons une vision commune centrée sur le client, la rapidité et la simplicité”.