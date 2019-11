Déjà 200 000 personnes logées grâce à la garantie Visale d’Action Logement

Action Logement vient d’accorder, le 15 octobre dernier, sa 200 000e garantie Visale, un dispositif de cautionnement locatif gratuit et entièrement digitalisé.

Le 15 octobre dernier, Action Logement a accordé sa 200 000e garantie Visale. Pour rappel : la garantie Visale permet à un public large d’accéder à un logement et fournit aux propriétaires privés l’assurance d’une sécurisation de leur bien mis en location.

Une caution fiable

Ce cap symbolique fait la démonstration de la pertinence de ce dispositif qui, d’une part, permet à tous d’accéder à un logement en disposant d’une caution fiable, et d’autre part, garantit les propriétaires privés contre les risques d’impayés et de dégradation de leur bien. En triplant quasiment ses résultats en un an (73 000 garanties cumulées délivrées en 2018), ce dispositif de cautionnement, entièrement gratuit se révèle déterminant dans l’accès au logement et participe au resserrement du lien emploi-logement en facilitant la mobilité professionnelle et résidentielle.

Couverts contre les risques d’impayés jusqu’à 36 mois de loyers

Le dispositif Garantie Visale a été élargi au printemps 2018 pour répondre à un public plus vaste et couvrir les dégradations locatives. Tous les salariés du secteur privé, tous les titulaires d’une promesse d’embauche, l’ensemble des étudiants et des alternants peuvent en bénéficier. Cette garantie permet aux propriétaires privés d’être couverts contre les risques d’impayés jusqu’à 36 mois de loyers et de charges et de faire face, à l’issue du bail, à d’éventuelles dégradations locatives. Elle s’applique également au parc locatif social pour les étudiants (jusqu’à 9 mois d’impayés).

Soucieux de remplir sa mission d’utilité sociale et de faciliter l’accès au logement et à l’emploi, le groupe Action Logement a imaginé la Garantie Visale comme un outil concret et efficace au service des salariés, des demandeurs d’emploi et des jeunes en formation. Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de la garantie Visale, rendez-vous ici.