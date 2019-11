L’ex-champion handisport, Jean-Marie Florent, prend la tête d’immo reseau

La vente immobilière et le développement personnel et professionnel sont des sujets qui me passionnent. Nous ne recruterons pas des pourcentages mais des hommes et des femmes, que nous accompagnerons vers la performance. La bienveillance est au cœur du réseau. Cette nouvelle aventure est un challenge extrêmement excitant !

Pour mener à bien son développement, immo reseau, créé en 2010 et racheté en 2017 par le groupe ORYX Immobilier, recrute un directeur au profil atypique : Jean-Marie Florent, non-voyant, ex-athlète handisport et spécialiste de l’immobilier !

Immo reseau devient le réseau de marketing relationnel du Groupe ORYX Immobilier. Pour mener cette mue et le développer, Michel Le Bras, son président, a fait confiance à une personnalité hors du commun : Jean-Marie Florent, non-voyant, ex-athlète handisport, spécialiste de l’immobilier et du marketing de réseau, un leader original au mental hors-pair.

5 podiums en Championnat de France Handisport

Autodidacte, Jean-Marie Florent commence sa carrière en tant que commercial dans la publicité, l’imprimerie, l’automobile… A 25 ans, il perd la vue à la suite d’une maladie génétique. Il se lance alors dans le cyclisme où il remporte 5 podiums en Championnat de France Handisport. 42 victoires et 200 défaites structurent son mental et lui apprennent à se fixer des objectifs.

Sa carrière en bref …

A 32 ans, il prend sa retraite de sportif et se lance comme « camelot » sur les marchés. Fin commercial, il devient peu à peu grossiste.

En 2011, il est sollicité par un ami pour rejoindre un jeune réseau de mandataires immobiliers au modèle original. Jean-Marie Florent y assiste aux balbutiements du marketing de réseau et contribue au développement de l’entreprise qui fait désormais partie des leaders du marché.

En 2019, à 48 ans, celui qui a pour devise « un aveugle déterminé qui se met en marche ira toujours plus loin que dix voyants totalement résignés qui restent assis » rejoint et prend la tête d’immo reseau pour le faire évoluer et le développer.

Recruter des hommes et des femmes, pas des pourcentages

« A 48 ans, je sais quelles valeurs je souhaite porter, explique Jean-Marie Florent. La vente immobilière et le développement personnel/professionnel sont des sujets qui me passionnent. Nous ne recruterons pas des pourcentages mais des hommes et des femmes, que nous accompagnerons vers la performance. La bienveillance est au cœur du réseau. Cette nouvelle aventure est un challenge extrêmement excitant et enthousiasmant que je suis heureux de relever avec l’appui des équipes déjà en place ! »

Professionnalisme et la bienveillance …

Aux conseillers qui rejoignent le réseau, Jean-Marie Florent offre la possibilité d’être à la fois indépendants et entourés, à la fois spécialistes de l’immobilier et managers d’équipes avec deux mots d’ordre : le professionnalisme et la bienveillance. Les quatre piliers sur lesquels repose le réseau (immobilier, développement, formation et innovation) sont empreints de l’état d’esprit du meneur d’hommes. Structurée en cinq zones géographiques, son équipe compte déjà 150 conseillers (dont 50 nouveaux depuis juillet). Le réseau compte bien dépasser les 200 mandataires d’ici fin 2019.

Les mêmes valeurs humaines

« La rencontre avec Jean-Marie Florent a été formidable : nous partageons à la fois le goût du développement commercial mais aussi et surtout les mêmes valeurs humaines, précise Michel Le Bras. Ce nouveau modèle relationnel va permettre à chaque mandataire du Groupe ORYX Immobilier d’avoir accès au type de fonctionnement qui lui convient le mieux : pur professionnel de l’immobilier ou manager d’équipe. Je suis ravi que Jean-Marie ait accepté de relever le défi d’immo reseau et lui donne toute ma confiance pour mener ses équipes vers l’épanouissement et la performance. »

Un renouveau illustré par une nouvelle identité visuelle

Ce nouvel élan est marqué par la création d’une nouvelle identité visuelle, adaptation modernisée de la précédente charte graphique. Sérieux, sobre et moderne, le nouveau logo illustre le professionnalisme du réseau. Cette nouvelle identité visuelle s’applique déjà à l’ensemble des outils de communication depuis le mois de juin.

Après le logo, c’est le site Internet qui a vu son graphisme se moderniser pour offrir à ses visiteurs une interface plus sobre et plus fonctionnelle. On y retrouve notamment un descriptif des valeurs du réseau, les actualités de l’immobilier, toutes les publications de biens à la vente, et les contacts de tous les conseillers immo reseau. Par ailleurs, les conseillers ont accès à un nouvel espace professionnel, ainsi qu’à un panel de nouveaux outils digitaux pour développer leur performance.