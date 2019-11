La co-création by Quartus : 1 an après

Co créez et co éditez vos meubles avec les pros de Designer Particulier

A l’aube de 2020, nous sommes convaincus chez Quartus qu’il n’est plus possible de concevoir un habitat sans demander l’avis aux futurs habitants. C’est pourquoi, depuis notre création, nous écoutons et associons les futurs usagers à la conception de leurs espaces de vie.

Un an après avoir lancé son concept de co-création à Floirac, près de Bordeaux, Quartus poursuit sa dynamique d’innovation et propose également cette offre de logement sur l’un de ses programmes à la périphérie sud de Lyon.

Aujourd’hui, les Français souhaitent sortir de l’achat classique d’un logement neuf, pour aller vers un habitat qui correspond davantage à leurs usages, leurs besoins et leurs attentes. La co-création by Quartus permet aux futurs acquéreurs de créer un logement sur mesure avec des espaces communs configurés à leur image, tout en garantissant la cohérence d’ensemble du projet final.

Les étapes clés de la co-création by Quartus

Au travers de plusieurs rendez-vous et ateliers avec les architectes et les équipes techniques, ils ont le choix des étages, de la surface du logement ou encore de son exposition. Les espaces communs de la résidence sont abordés et leurs usages déterminés. Les habitants partagent alors leurs attentes pour garantir le bon vivre ensemble. Les projets s’affinent et se dessinent, le tout en créant du lien avec leurs futurs voisins.

« A l’aube de 2020, nous sommes convaincus chez Quartus qu’il n’est plus possible de concevoir un habitat sans demander l’avis aux futurs habitants, explique Franck Dondainas, Président-fondateur de Quartus. C’est pourquoi, depuis notre création, nous écoutons et associons les futurs usagers à la conception de leurs espaces de vie. Avec la co-création by Quartus, nous allons au-delà de la co-conception : nous pensons aussi à tous les services attendus par les habitants de nos programmes et des quartiers qui les entourent. Notre vision et notre savoir-faire nous permettent de redonner de la profondeur aux lieux de vie en valorisant l’environnement, le quartier, et les besoins de tous les riverains. »

« EQLO » à Floirac près de Bordeaux : un premier projet qui fait ses preuves

Quartus a impulsé sa vision de la co-création à Floirac, dans la métropole Bordelaise. Le Groupe et l’aménageur Aquitanis ont imaginé un projet immobilier qui s’appuie sur l’échange et le partage avec les habitants, mais aussi les voisins, la collectivité et les associations. Aux côtés de l’architecte du projet, Pascal Gontier, et des équipes techniques, les futurs habitants ont pu composer et personnaliser les agencements intérieurs ainsi que les espaces extérieurs individuels.

Pour recenser les besoins des habitants et futurs résidents, Quartus a travaillé avec la start-up « Made in Vote » pour développer une méthode novatrice qui collecte des données avant la sortie de terre des bâtiments. L’expérience fut un vrai succès : spontanément, des personnes ont partagé leur vision de ce qu’elles attendent de leur prochain lieu de vie. Sur les 24 logements en co-création que compte ce programme de 80 appartements, plus d’un tiers sont déjà réservés. La livraison du projet est prévue pour le 4ème trimestre de 2021.

« QOHESION » à Saint-Priest près de Lyon : des débuts prometteurs

Pour ce nouveau projet situé à Saint-Priest dans la périphérie sud de Lyon, Quartus s’est associé à l’architecte Hervé Vincent. La future résidence se situe au sein d’un environnement très calme et résidentiel : la ZAC des îlots verts, idéalement située à proximité de nombreux commerces, services et transports en commun. Ce programme résidentiel est composé de 65 logements dont 15 en co-création.

Là encore, ceux-ci font l’objet d’une démarche participative qui place les futurs résidents au cœur du projet dès la conception de ce dernier grâce à des outils numériques dédiés. En parallèle, de nombreux ateliers animés par Quartus ont lieu afin de partager les visions et envies de chacun. A date, 11 logements sur 15 en co-création sont réservés pour ce projet, dont les travaux devraient commencer d’ici la fin de l’année. L’ensemble sera livré au 3e trimestre 2021.

La co-création by Quartus en vidéo