BARNES Courcelles : une nouvelle adresse à Paris destinée à la vente de biens haut de gamme

L’immobilier parisien haut de gamme est très dynamique et il nous paraissait essentiel d’avoir un lieu physique au plus près de notre clientèle de plus en plus demandeuse de biens au Nord-Ouest parisien.

Le réseau BARNES renforce sa présence à Paris avec l’ouverture d’une nouvelle agence située dans le 17e arrondissement, au 108 boulevard de Courcelles, une adresse parfaitement située entre le Parc Monceau et le 8e arrondissement.

« L’immobilier parisien haut de gamme est très dynamique et il nous paraissait essentiel d’avoir un lieu physique au plus près de notre clientèle de plus en plus demandeuse de biens au Nord-Ouest parisien », précise Thibault de Saint Vincent, Président de BARNES.

Un arrondissement aux multiples facettes

Le 17e arrondissement possède trois quartiers très distincts. A l’est tout d’abord, l’ancien quartier ouvrier des Epinettes, populaire, est incontestablement l’une des valeurs montantes de la rive droite. Boosté par le nouveau Palais de Justice, il recèle encore quelques pépites immobilières dans ses ruelles et voies privées au charme ancien préservé.

Au centre du 17e, le quartier des Batignolles a vécu une incroyable mue depuis une quinzaine d’années. Il est aujourd’hui très recherché par les jeunes ménages et les actifs, qui apprécient son côté branché et ses dizaines de restaurants et de bars. Ce quartier bobo s’adresse à une clientèle moins familiale, pour des appartements d’une superficie allant jusqu’à 120 ou 130 m². Enfin, à l’ouest, des Ternes à la Plaine Monceau, l’arrondissement attire en majorité des familles séduites par ses beaux immeubles haussmanniens. Une clientèle haut de gamme qui apprécie cet environnement à la fois paisible et animé. Les acheteurs sont bien souvent déjà implantés dans cette partie de l’arrondissement et souhaitent y rester tant ils sont attachés à son art de vivre. « Notre emplacement à deux pas de la Place des Ternes et du 8e arrondissement nous permet de répondre à toute la clientèle locale », indique Eric Morizot, directeur de BARNES Courcelles.

Des biens entre 10 000 €/m² et 15 000 €/m²

Le 17e comprend de nombreux biens de grandes surfaces et les prix sont compris entre 10 000 €/m² et 15 000 €/m². « Le 17e compte plusieurs marchés parmi les plus réputés de Paris (marché Poncelet, marché couvert de la rue Lebon, marché Berthier…) qui lui confèrent un esprit de quartier vivant et authentique. Il est également prisé pour la qualité de ses écoles, collèges et lycées publics ou privés : lycée Carnot, collège Ronsard, collège et lycée Blanche de Castille, Ecole active bilingue du parc Monceau, école Sainte-Marie des Batignolles », précise-t-il.

Une clientèle française

La clientèle provient principalement du marché local parisien. Les arrivants, qu’ils soient expatriés ou non, sont en général des familles avec 2-3 enfants et qui recherchent des biens de plus de 150 m². « Au contraire, les habitants actuels du 17e dont les enfants ont quitté le foyer familial, mais qui souhaitent tout de même rester dans le même environnement, se tournent vers des appartements plus petits d’environ 90 m² », ajoute Eric Morizot. Avec un profil plus familial que le 8e, la Plaine-Monceau est de plus en plus courtisée par les familles françaises revenant de Londres.

Aujourd’hui BARNES Courcelles compte une équipe de 15 collaborateurs, dédiée à la transaction.