Salon du Cheval : petite sélection de propriétés équestres à vendre

Du 4 au 8 décembre aura lieu le Salon du Cheval au parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, le rendez-vous incontournable des sports équestres et des passionnés. A découvrir : une sélection de domaines en vente qui permettront la création de différents projets équestres !

Les aficionados de l’équitation pourraient être intéressés par l’acquisition d’une propriété équestre. Un spécialiste, le Groupe Mercure s’appuie sur son expertise pour conseiller tant les propriétaires dans la vente de leurs biens, que les futurs acquéreurs souhaitant se doter d’une demeure pour développer une activité équestre de loisir ou professionnelle. À découvrir une sélection de domaines en vente, qui permettront la création de différents projets équestres.

Le saviez-vous ?

Depuis 2005, les activités professionnelles équestres sont reconnues comme activité agricole et sujette au code rural. Ces activités englobent l’élevage, l’entraînement, le débourrage ou encore la création d’un centre équestre. Cependant, certains métiers comme le spectacle équestre, l’enseignement ou la maréchalerie sont exclus de ce statut, considérés comme des prestations de service. Les bâtiments utilisés dans le cadre d’une activité agricole jouissent d’une exonération de taxe foncière, mais la partie de la propriété utilisée à usage domestique n’est pas soumise à cette exonération.

Prestigieux haras d’élevage proche de Paris

A seulement 75 km de Paris, dans l’Oise, ce haras parfaitement adapté à l’élevage de chevaux de course, permet également le développement de toute autre activité équestre professionnelle ou de loisir. Il se compose d’une vaste habitation avec vue panoramique au-dessus des pâtures, de 24 boxes, d’un marcheur automatique, d’un rond de longe ainsi que d’une carrière en sable. Cette propriété possède tous les éléments nécessaires à l’élevage : piste de course drainée, paddocks individuels et 20 hectares d’herbages 1ère catégorie reconnus pour l’élevage des pur-sang. Les passionnés souhaitant développer un projet professionnel équestre apprécieront particulièrement cette propriété.

Charmante propriété équestre à proximité de Paris

Proche de Rambouillet, ce domaine équestre situé sur un parc de 3 hectares composé d’un bois et de pâtures, est adapté aux cavaliers souhaitant vivre leur passion à domicile. La propriété se compose de trois boxes, de pâturages clôturés équipés d’une mangeoire et d’un grand double garage pouvant servir de bâtiment de stockage pour les équipements équestres et d’une sellerie. La charmante maison principale de 596 m² offre également de belles prestations : 10 chambres, une salle de sport, une piscine, une salle des fêtes de 80 m² en sous-sol, un court de tennis, un étang et des dépendances. . Les amateurs de balades apprécieront particulièrement cet ensemble immobilier situé en pleine campagne, non loin de la forêt de Rambouillet reconnue pour son hospitalité à l’égard des cavaliers. Prix proposé à la vente : environ 1 252 000 €.

Splendide domaine équestre de 23 hectares pour vivre de sa passion

Situé à 20 minutes de l’aéroport de Clermont-Ferrand, dans le Puy de Dôme, cette propriété équestre d’exception récemment rénovée, est présentée à la vente « clé en main ». Les propriétaires actuels ont développé une activité de loisir de chevaux d’attelage qu’ils emmènent notamment à l’hippodrome de Vichy situé à seulement 30 minutes du domaine. Paddocks, allées cavalières, grandes pâtures, terrain de polo, dix boxes ainsi qu’une grande carrière et un manège offrent un équipement complet pour le développement d’une activité professionnelle équestre. La propriété possède également un marcheur électrique et une sellerie en parfait état. Des logements pour gardien, palefrenier ainsi que des habitations d’amis complètent ce bien. Cette propriété et son château daté du XIXe siècle séduira les passionnés d’équitation souhaitant entreprendre une activité équestre, de réception (mariage, anniversaire, séminaire…) ou d’hôtellerie. Prix proposé à la vente : environ 1 900 000 €.

Charmante maison dans la Baie de Somme pour les amateurs de balades

Situé dans la partie sauvage de la Baie de Somme, cette propriété équestre équipée de 11 boxes, d’un hangar à foin et à paille, et de 10 hectares de pâtures offre un cadre remarquable pour les amateurs de balade à cheval qui souhaiteraient profiter des grands espaces verts de la Baie de Somme et de la proximité avec la forêt de Crécy. Il est également possible de développer une activité de gîtes grâce aux dépendances du domaine. Une maison principale de 220 m², entièrement restaurée, offre un espace de vie confortable grâce à ses cinq chambres.

Authentique château breton pouvant accueillir des activités équestres et touristiques

Cet élégant château du XIXe siècle, édifié par l’architecte français Joseph Bigot se situe dans le Finistère, au pied des monts d’Arrée. Au cœur de 11 hectares de prairies et de bois, il est équipé de 3 enclos de pâtures, de seize boxes, d’une carrière et d’un bâtiment permettant le stockage du matériel d’entretien. Les infrastructures conviennent parfaitement à un projet équestre personnel puisque les propriétaires actuels ont entraîné un couple cheval / cavalier jusqu’à devenir champion de France de CSO. Le château offre également un espace de vie de 580 m² distribué en 18 pièces dont 5 chambres. La propriété a été rénovée dans le respect de la disposition et des décors d’origine. Prix proposé à la vente : entre 850 000 € et 920 000 €.

Majestueux Haras situé dans la première région équestre de France

Situé dans l’Orne, en Normandie, ce haras de 120 hectares présente la possibilité d’une activité professionnelle « clé en main ». Toutes les infrastructures nécessaires pour une activité équestre de haut niveau sont présentes : carrière olympique, rond de long, rond d’Havrincourt, plus de cinquante boxes dont trois pour étalons, huit stabulations et un espace de stockage de plus de 1 000 m² pour le matériel agricole, le fourrage et la graineterie. Un espace de soin et deux barres d’insémination sont également présents dans le haras, facilitant les activités d’élevage. Des dépendances permettent aussi d’héberger des cavaliers ainsi que du personnel. Avec son charmant château du XVIIIe siècle entièrement rénové, la propriété offre un espace de vie de 550 m² complété d’une piscine couverte, de deux courts de tennis et d’un parc arboré composé d’un étang de 4 500 m². Les passionnés souhaitant développer une activité équestre de prestige seront séduits par cette propriété.