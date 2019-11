« Le Caducée des professionnels ovationné au 73e Congrès FNAIM », Jean-Marc Torrollion

Conversation de Salon entre Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM, et Ariane Artinian au 73ème Congrès de la FNAIM.

Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM, était au micro d’Ariane Artinian, en direct du congrès de la FNAIM. A cette occasion, il a dévoilé le Caducée des professionnels. Et celui-ci a été très très bien accueilli. Dans la salle, 1 800 personnes se sont levées et ont ovationné ce nouvel insigne des professionnels de l’immobilier. « Je suis sur un nuage, explique-t-il. C’est beaucoup d’émotion. Ce congrès était très attendu. Nous avons reçu près 25% de visiteurs en plus, soit plus de 4000 visiteurs. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, nous a en plus apporté son soutien, il a repris la devise de notre Caducée « éclairer et défendre » et nous a assuré qu’il ferait tout son possible pour réglementairement l’institutionnaliser. » Pour en savoir plus, visionnez la vidéo ci-dessus.