Mon Chasseur Immo présente sa nouvelle charte des engagements

Mon Chasseur Immo® réunit plus de 400 agents immobiliers, partenaires et clients, lors de son événement de rentrée, au Salon des Miroirs à Paris, et présente sa nouvelle «Charte des Engagements».

C’est dans le cadre prestigieux du Salon des Miroirs à Paris que le réseau Mon Chasseur Immo®, leader de la chasse immobilière en France avec plus de 120 chasseurs présents dans toutes les grandes villes, a organisé le 24 octobre dernier une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’engagement, de la confiance et de la transparence.

Frédéric Bourelly, fondateur et CEO, et ses équipes ont réuni clients et partenaires du réseau ainsi que plus de 300 agents immobiliers parisiens et d’Ile-de-France afin de présenter le métier de la chasse immobilière, d’échanger sur les complémentarités métier, les opportunités business et les dernières tendances du marché immobilier.

Quand chasseurs immo et agents immobiliers s’unissent et s’engagent au bénéfice de leurs clients acquéreurs

Afin de développer les complémentarités métier entre chasseurs immo et l’ensemble des professionnels de l’immobilier, Mon Chasseur Immo® a élaboré une charte de confiance. Forte de 7 engagements, celle-ci clarifie les pratiques, qualifie les apports du Réseau et promeut une collaboration de qualité permettant d’apporter aux acquéreurs une expérience d’achat immobilier simplifiée. Une collaboration transparente avec les agents immobiliers, facilitée par des mandats de recherche exclusifs entre les chasseurs immo et leurs clients acquéreurs, avec un accès privilégié aux portefeuilles de biens y compris le off-market. Une proposition de service de chasse aux agences sans solution immédiate pour leurs clients et des acquéreurs ultra-qualifiés au financement validé.

Mon Chasseur Immo® développe une relation gagnant-gagnant en mettant en avant une réelle complémentarité et une réciprocité entre chasseurs immo et agents immobiliers, tous unis au bénéfice de l’acquéreur ! L’agent immobilier conserve bien entendu l’intégralité de ses honoraires lors de la transaction, le Chasseur Immo étant rémunéré exclusivement par l’acquéreur, au succès de sa mission.