Plus abordable d’investir à Champagny-en-Vanoise qu’à Courchevel !

Investir dans un souplex ? Intéressant et bien moins cher qu'un rez-de-chaussée !

Les logements sont extrêmement demandés. Avec un prix moyen de 6 000 € le m², Champagny-en-Vanoise est une destination confidentielle assez prisée, notamment par les Français qui apprécient de trouver un appartement dans ces prix-là au sein d'un grand domaine skiable d'altitude. Pour comparer, les prix à Courchevel commencent à 10 000 € le m² et peuvent même atteindre 30 000 €.

Vous souhaitez investir à la montagne ? Et si vous sortiez des sentiers battus ? Niché à 1 250 m d’altitude, le village savoyard de Champagny-en-Vanoise, au cœur des Alpes, à côté de Courchevel, est une destination confidentielle mais assez prisée et pleine d’avenir !

Un village savoyard authentique pour un large panel d’activités

Idéalement situé en versant sud, Champagny-en-Vanoise bénéficie d’un ensoleillement optimal. A seulement 20 minutes de la gare de Moûtiers, le village de 600 habitants charme les vacanciers grâce à son emplacement mais aussi par sa simplicité. Ici se croisent les amateurs de sensations fortes, les familles et les locaux, été comme hiver, flânant dans les ruelles abritant une église baroque et habitations traditionnelles constituées de bois et de pierre.

Sur le grand domaine skiable de Paradiski

Plus confidentiel que sa voisine, Courchevel (15 minutes en voiture), Champagny-en-Vanoise fait partie du grand domaine skiable de Paradiski (plus de 425 km de pistes entre les Arcs et la Plagne dont 80% sont bleues ou rouges). Durant l’hiver, les amateurs de glisse empruntent la télécabine pour rejoindre les pistes situées à 2 000 m d’altitude, garantissant un bon enneigement.

A chaque saison, son activité : escalade sur glace sur une tour de 22 m de haut, randonnée, VTT, accrobranche… Les activités ravissent petits et grands, les plus audacieux comme les moins téméraires. Le magnifique Parc national de la Vanoise attire chaque année de nombreux visiteurs pour du ski nordique et de la randonnée en montagne.

« Champagny-en-Vanoise est un lieu qui met tout le monde d’accord et est apprécié par tous, explique Charles-Antoine Sialelli, Directeur Alpes chez Athena Advisers, spécialiste de l’immobilier depuis 16 ans, présent dans toutes les Alpes. Notamment les familles qui y trouvent des activités pour les enfants de tout âge. De nombreux services et infrastructures mais aussi une activité toute l’année, très rare dans ce coin, font de cette station l’une des plus demandées. »

Des prix « abordables » pour les Alpes

Le village réunit les services et commodités pour des vacances réussies. De nombreux hébergements sont proposés : hôtels, appartements ou chalets, à chacun sa préférence. Nombre de restaurants et commerces permettent de dénicher un vin de Savoie ou un morceau de Beaufort pour les plus gourmands.

« Les logements sont extrêmement demandés, indique Charles-Antoine Sialelli. Avec un prix moyen de 6 000 € le m², Champagny-en-Vanoise est une destination confidentielle assez prisée, notamment par les Français qui apprécient de trouver un appartement dans ces prix-là au sein d’un grand domaine skiable d’altitude. Pour comparer, les prix à Courchevel commencent à 10 000 € le m² et peuvent même atteindre 30 000 €. »

Des prix plus attractifs que Courchevel …

Champagny-en-Vanoise peut donc être une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent se rapprocher de Courchevel à un prix beaucoup plus attractif et laisse présager une belle opportunité de plus-value dans les prochaines années.

Les Terrasses de la Vanoise : un projet neuf à 4 minutes à pieds des remontées mécaniques

Pour ceux qui désirent y investir, Athena Advisers propose un projet neuf dans un des meilleurs emplacements de Champagny-en-Vanoise : au centre du village, à 4 minutes à pieds des remontées mécaniques, des commerces et des restaurants.

« Le projet « Les Terrasses de la Vanoise », lancé début septembre, propose aux investisseurs des appartements et penthouses avec des surfaces allant de 42 à 187 m² pour un budget entre 243 000 euros et 1,277 million d’euros TTC, se réjouit Charles-Antoine Sialelli. Dès les étages les plus bas, la vue est à couper le souffle sur le village et les montagnes environnantes. Balcon, terrasse ou jardin agrémente chaque bien. De quoi satisfaire toutes les envies pour tous les budgets. »

Un rendement locatif estimé à 5%

Avec des rendements locatifs estimés jusqu’à 5%, notamment du fait d’un important taux d’occupation avec une station tout aussi dynamique l’hiver que l’été, ces propriétés constituent également un investissement locatif intéressant, et les futurs propriétaires pourront également récupérer la TVA de 20% du prix d’achat.

« La construction d’une télécabine entre Bozel (à 7 minutes en voiture de Champagny-en-Vanoise) et Courchevel est en en cours de discussion, conclut Charles-Antoine Sialelli. Si le projet se faisait, il permettrait en plus de proposer un accès facile au domaine des Trois Vallées et ouvrir aux futurs acquéreurs 600 km de pistes supplémentaires. De quoi laisser présager une belle opportunité de plus-value pour les futurs investisseurs des « Terrasses de la Vanoise. »