Vous voulez vous lancer dans l’immobilier ? Vite, créez votre micro-entreprise avant la fin de l’année !

Vous avez l’intention de devenir agent commercial en immobilier et vous vous demandez s’il faut attendre 2020 pour créer votre micro-entreprise ? Décidez-vous avant le 31 décembre. La réforme de l’Accre entre en vigueur au 1er janvier prochain.

La réforme de l’ACRE entre en vigueur au 1er janvier 2020

Malgré la ferme opposition des associations et des syndicats sur le projet de refonte des taux de cotisations Urssaf fin Octobre dernier, le décret sur la réforme de l’ACRE a été publié le 22 Novembre 2019 avec une mise en application au 1er janvier 2020.

Le décret supprime, pour les créations et reprises d’entreprises à compter du 1er janvier 2020, la prolongation de l’exonération en deuxième et troisième année d’activité pour les travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social ainsi que pour les travailleurs indépendants relevant des régimes micro-fiscaux mais ne relevant du dispositif micro-social.

A partir du 1er janvier 2020, la limite de l’ACRE passe 1 an

Plus précisément, la limite de l’ACRE à 1 an pour les nouvelles créations d’entreprise deviendra effective au 1er janvier 2020, avec un taux d’exonération de cotisations sociales de 50 % (contre 75 % actuellement), et pour les micro-entrepreneurs déjà en activité, la réduction de charges passera à 25 % en deuxième année (contre 50 % actuellement) et à 10 % en troisième année (contre 25 % actuellement).

Les règles du jeu si vous créez votre micro-entreprise en 2019

L’agent commercial qui crée son autoentreprise d’ici la fin de l’année 2019 peut bénéficie du taux de 5,5 % jusqu’au terme de la période prévue par le code de la sécurité sociale, soit 3 trimestres suivant la création.

Durant la deuxième année, il bénéficiera d’un taux de 16,5% ‘au lieu de bénéficier du taux de 11%

Enfin, la troisième année, au lieu de bénéficier du taux de 16,5%, son taux de cotisations sera de 19,8%;

-La 4e année, le taux sera de 22%.

Un agent commercial micro-entrepreneur créé à partir du 1er janvier 2020 bénéficiera d’un taux de cotisations sociales de 11% la première années, et de 22% les années suivantes.

Ne tardez pas à créer votre micro-entreprise

Ces nouvelles règles du jeu devrait fortement encourager les agents commerciaux qui souhaitaient se lancer à leur compte de créer leur micro-entreprise avant la fin de l’année ! « En effet, pour un chiffre d’affaires annuel moyen de 40 000 €, la hausse de cotisations sociales sera de de 5 280 € sur 3 ans (soit 13,2% de plus) si la création a lieu après le 31 décembre 2019 ! », calcule Alexandre Ozararat, fondateur d’Operio-Immo. Certains observateurs redoutent que le gouvernement rétablissent les critères d’éligibilité à l’ACRE dès le 1er janvier 2020 (comme en 2018). En effet, pour bénéficier de l’ACRE, les agents devaient respecter certains critères spécifiques liés à l’age, au statut social, à la condition de demandeur d’emploi, etc…

😀 Bon à savoir : Pour faciliter la vie des futurs agents commerciaux en immobilier, Operio-Immo offre la création des statuts juridique.