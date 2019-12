Grand Paris : La proximité des nouvelles gares du Grand Paris Express a t-elle déjà un impact sur les prix de l’immobilier ?

Acheter à proximité des nouvelles gares du Grand Paris, c’est l’assurance de valoriser son investissement assurent depuis un moment promoteurs et agents immobiliers. Si la promesse prête à sourire en cette période de grève des transports parisiens, il n’en reste pas moins évident que le projet du Grand Paris porte des enjeux considérables pour l’attractivité de la région Capitale, dont l’amélioration de la mobilité autour de Paris et le desserrement des tensions sur les prix et l’offre de logements dans le secteur central de la Métropole.

Les notaires étudient les prix immobiliers aux abords des gares

Les évolutions des prix immobiliers aux abords des gares du Grand Paris sont donc surveillées avec une attention toute particulière. « Si l’on attend une valorisation des quartiers proches des futures gares des nouvelles lignes de transport, devenus plus accessibles et plus attractifs, on craint également des dérives et des hausses de prix excessives sur les ventes de foncier constructibles ou des effets d’aubaine », s’inquiètent les notaires du Grand Paris dans leur dernière note de conjoncture sur le marché immobilier résidentiel ancien dans le Grand Paris. Et de poursuivre : « Les données de la base BIEN* ont donc été utilisées pour conduire de nouveaux travaux sur les prix des logements qui seront affinés au fil des réalisations car l’impact sur les valeurs d’un projet aussi structurant que celui du Grand Paris ne se lira qu’à moyen et long terme et après plusieurs phases (anticipation initiale, phase de réalisation avec ses cohortes de nuisances, effet d’annonce lors de l’ouverture de la gare, évaluation a posteriori des bénéfices ou d’éventuelles nuisances générées par la gare et la restructuration urbaine associée). Et cet impact dépendra de chaque site. »

Pour l’instant, l’impact des nouvelles infrastructures n’est pas visible

En effet, compte tenu de la multiplicité des facteurs d’influence sur les prix des logements (typologie du parc, bâti existant, emplois, autres aménités et équipements, attractivité préexistante de la zone), il sera toujours difficile d’isoler avec certitude l’impact des infrastructures sur les prix de l’immobilier. C’est d’autant plus vrai que la grande majorité des gares du Grand Paris seront créées dans un tissu urbain dense, déjà desservi en transports ferrés et présentant souvent déjà une attractivité forte. Pour le moment, pas d’impact visible sur les prix pour l’ensemble du nouveau réseau.

Les prix n’augmentent pas plus vite à proximité des 69 gares