Henry Leitzinger : Avec Homebrella il assure les jeunes locataires dès 89 euros et leur offre 2 heures de ménage !

L’un des acteurs majeurs européens de l’assurance automobile, pionnier de l’assurance directe en Grande-Bretagne, le groupe Admiral (LeLynx.fr et L’olivier Assurance), débarque sur le marché français avec Homebrella, sa marque d’assurance habitation 100 % locataire !

Le Groupe Admiral : un pionnier de l’assurance directe en Grande-Bretagne

Portée par Henry Leitzinger, son CEO, Homebrella est née d’une expérience vécue. Lorsqu’il arrive des Etats-Unis, il expérimente les difficultés rencontrées par les locataires. Lors de son embauche chez Admiral, il obtient la validation du groupe pour lancer une nouvelle marque d’assurance habitation en France. Avec son équipe, ils ont une seule idée en tête : façonner une nouvelle qui répond aux besoins des millénials locataires.

Six mois plus tard, la start-up insurtech, Homebrella, voit le jour, soutenue par un groupe solide, spécialiste de l’assurance depuis plus de 25 ans. Fondé en 1993, le groupe Admiral est reconnu pour être le pionnier de l’assurance directe en Grande-Bretagne. Il compte aujourd’hui 6 millions de clients à travers le monde et réalise un chiffre d’affaires de 3,28 milliards de Livres Sterling (2018).

Depuis sa phase pilote en février 2019, Homebrella comptabilise déjà 2 000 souscriptions. En croissance constante, l’entreprise compte aujourd’hui 18 collaborateurs à Paris et à Lille.

Une assurance habitation sans délai de résiliation

La marque propose une offre claire, simple et 100% digitale privilégiant des échanges rapides et efficaces. Mais la grande différence réside dans le « sans engagement ». La signature de contrats de minimum un an est souvent un point bloquant pour des locataires temporaires comme les étudiants, les jeunes actifs très mobiles, ou encore les expatriés. Homebrella propose donc une assurance sans délai de résiliation. À tout moment par mail, live chat, ou par téléphone, les clients peuvent signaler leur volonté de résilier, et à minuit le jour même cela est effectif.

Des prix compétitifs dès 85 € par an

Autre point fort, Homebrella propose une offre complète, protectrice avec un contrat clair, lisible et sans termes compliqués. En français ou anglais, tout est simple à comprendre. Avec un service de conciergerie disponible via live chat, les réseaux sociaux, le téléphone ou le mail, il est facile de poser des questions et d’être orienté et guidé. Les prix sont aussi très compétitifs et adaptés à la cible avec une assurance dès 85 € par an.

2h de ménage et 60 € de petits travaux cadeaux !

La marque propose également à ses souscripteurs des services complémentaires gratuits pour leur faciliter la vie : 60 € de petits travaux (peinture, bricolage…), et 2 heures de ménage à utiliser à tout moment. De plus, toujours pour simplifier les démarches de ses clients, ils peuvent en cas de problème, faire intervenir des spécialistes (électriciens, plombiers, serruriers…) à des prix réduits en général 20 % inférieurs à ceux du marché, ou encore faire appel à des services de déménagement ou de stockage.