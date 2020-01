Et maintenant GarantMe vous aide aussi dans la recherche de votre logement …

Étudiants et futurs étudiants, les demandes de bourse et de logement, c'est maintenant !

Lancée en 2017 par Thomas Reynaud et Emile Karam, GarantMe a fait ses preuves ! Elle franchit le cap des 7000 locataires cautionnés ! Cette année, la start-up lance GarantMeSearch : une plateforme pour aider les candidats locataires dès la recherche de logement.

A l’heure où le marché de l’immobilier locatif se numérise, la start-up française, GarantMe, plateforme digitale offrant une solution de garantie aux candidats-locataires nécessaire afin de pouvoir louer un logement, simplifie les démarches en digitalisant l’ensemble des étapes du contrat locatif : certification de la solvabilité du locataire, souscription à la garantie, gestion des contrats, déclaration et gestion des impayés de loyers.

Déjà 7 000 locataires cautionnés grâce à GarantMe

Depuis plus deux ans maintenant, elle a cautionné plus de 7000 locataires et rassuré autant de propriétaires partout en France. En 2020, GarantMe souhaite compléter son offre. La start-up lance GarantMeSearch, un outil destiné à soutenir le locataire dès sa recherche de logement. L’occasion de revenir, en chiffres notamment, sur l’évolution de l’entreprise cette année et ses objectifs pour celle à venir.

GarantMe veut tripler le nombre de dossiers cautionnés

Cette année, GarantMe souhaite tripler le nombre de dossiers cautionnés. L’enjeu est donc d’offrir un parcours locataire complet et totalement intégré. Si jusqu’à présent, la start-up accompagnait les candidats dans toutes les étapes du contrat locatif, aujourd’hui, elle souhaite également l’aider en amont dans sa recherche de logement. C’est dans cette optique qu’elle dévoile son nouvel outil : GarantMeSearch, une plateforme rassemblant les annonces immobilières du réseau partenaire de GarantMe.

Les candidats pourront accéder à des milliers d’offres de logement

Ainsi, grâce à GarantMeSearch, tous les futurs locataires détenant un Certificat d’Eligibilité GarantMe pourront désormais accéder à des milliers d’offres de logement. Cette nouvelle plateforme regroupe l’ensemble des annonces immobilières du réseau partenaire de la start-up. Pour chaque annonce, les locataires certifiés par GarantMe retrouveront les informations clés relatives au logement comme :

la superficie,

le nombre de pièces,

la date de disponibilité,

le détail des charges

et bien sur le prix du loyer.

Si un bien les intéresse, les candidats locataires pourront donc adresser directement leur dossier certifié à l’agence concernée. Grâce aux partenariats noués avec ces dernières, leur dossier devient alors prioritaire.

Tout est gratuit …

Tout comme la certification du dossier locatif, le service reste entièrement gratuit. Le locataire sera amené à régler le prix de la caution solidaire qui s’élève à 3,5% du montant du loyer annuel, seulement au moment de la signature du bail.

« Nous sommes très heureux des résultats de 2019 et de la confiance que nous avons réussi à instaurer avec les locataires mais aussi nos partenaires, confie Emile Karam, co-fondateur de la société. En 2020, nous souhaitons faciliter l’accès au logement à plus de 16 000 locataires. Pour atteindre ces objectifs, nous devons continuer à développer nos services mais aussi nos partenariats avec les professionnels de l’immobilier et les grands groupes ! »

67 millions € : le montant total des loyers annuels cautionnés par Garantme et ses assureurs en 2019

Depuis 2017, GarantMe favorise l’accès au logement à des milliers de locataires. En 2019, la start-up a ainsi cautionné l’équivalent de 67 millions d’euros de loyers annuels.

7 000 locataires cautionnés

En 2019, 7000 locataires ont été cautionnés par la start-up, aussi bien français qu’étrangers, étudiant ou en activité, avec ou sans revenu, indépendants ou retraités, et 5 400 bailleurs ont été directement contactés afin de défendre un dossier. Avec un temps de réponse moyen d’1h et des certificats d’éligibilité délivrés en 10 heures en moyenne, GarantMe a permis à 50% de ses locataires de signer un bail dans la semaine qui suit la réception de leur certification.

96 000 euros par an et par bail couvert par la garantie des loyers impayés

Si GarantMe se porte garant pour les locataires, la start-up fait aussi valoir une sécurité financière pour les loueurs en protégeant leurs revenus locatifs jusqu’à 96 000 euros par an, sans franchise, sans délai de carence et sans frais. En cas de non-paiement, la start-up s’engage à accompagner le bailleur, opérationnellement et financièrement, pendant toute la durée de procédure de recouvrement, qu’elle soit amiable ou judiciaire.

Moins de 1% de fréquence de sinistralité en 2019

En 2019, la société possédait ainsi une fréquence de sinistralité inférieur à 1%. En effet, grâce à un algorithme unique, sur les 7000 baux cautionnés, seuls 40 ont nécessité l’intervention de GarantMe et de leur garantie des loyers impayés. Grâce à une simplification des procédures et un accompagnement humain, GarantMe possède par ailleurs un taux de recouvrement des impayés à l’amiable de 90%.

900 partenaires immobiliers font confiance à GarantMe

Pour les professionnels de l’immobilier, la solution GarantMe analyse et certifie gratuitement, en 24 heures, chaque dossier de locataire et délivre un acte de cautionnement en moins de deux heures. La start-up compte aujourd’hui plus de 600 agences et 300 résidences étudiantes partenaires visibles par les locataires grâce à une plateforme unique.

En 2019, la start-up a ainsi généré en moyenne 12 locations par an et par agence, et garanti plus de 15 M€ de loyers en résidence étudiante, pour un loyer moyen de 575 euros / mois.