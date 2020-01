MaPrimeRenov’ : une nouvelle aide pour la rénovation énergétique des logements des ménages les plus modestes

Depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle prime à la rénovation énergétique des logements est accessible en priorité aux ménages les plus modestes : il s’agit de MaPrimeRénov’, une nouvelle aide fusionnant le Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) et les aides ANAH Habiter Mieux Agilité.

Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, ont lancé officiellement MaPrimeRénov’.

La rénovation énergétique des logements : une priorité du Gouvernement

En 2019, plusieurs étapes ont été franchies afin d’accélérer la dynamique et pour que le maximum de ménages puissent rénover leur logement. L’Agence Nationale de l’Habitat a permis la rénovation de 155 000 logements, près du double du niveau de 2017. De plus, grâce aux Certificats d’Économie d’Énergie, ce sont environ 250 000 chaudières très émettrices de CO2, dont près de 100 000 chaudières au fioul, qui ont été remplacées, et environ 500 000 isolations de combles, toitures ou planchers bas qui ont été réalisées.

En parallèle, 2019 a permis de lancer, en lien avec les collectivités locales, le renforcement du réseau des conseillers « FAIRE » et l’accompagnement personnalisé dans tous les territoires, un plan de lutte contre les pratiques frauduleuses et la mobilisation des professionnels pour la qualité grâce au renforcement du label « RGE ».

Améliorer son confort quotidien, réduire ses factures et faire un geste pour la planète …

« Mieux isoler sa maison, changer de chaudière ou installer une ventilation efficace sont des travaux essentiels pour ne plus avoir froid chez soi l’hiver ou chaud l’été, a déclaré aujourd’hui Julien Denormandie. Améliorer son confort quotidien, réduire ses factures et faire un geste pour la planète est l’affaire de tous, nous le mettons à la portée de chacun grâce à Ma Prime Renov’, une aide qui s’adapte aux revenus des français. La rénovation du logement doit devenir un réflexe, une étape supplémentaire vient d’être franchie avec cette nouvelle prime confiée à l’ANAH. »

« La rénovation énergétique des bâtiments est l’une des grandes priorités du Gouvernement : pour cela, l’État accompagne les Français dans leurs travaux de rénovation grâce à cette nouvelle prime. Car mieux isoler son logement, c’est à la fois améliorer le confort chez soi, réduire ses factures et aussi faire un geste bon pour l’environnement », a souligné Emmanuelle Wargon, lors de la conférence de presse de présentation.

MaPrimeRenov’ marque ainsi une nouvelle étape dans la simplification des aides

Nathalie Appéré, Présidente du Conseil d’administration de l’Anah : « L’Anah est engagée depuis plusieurs années dans le traitement de la rénovation énergétique de l’habitat privé au travers du programme « Habiter mieux » et dans un processus de rationalisation et de digital pour faciliter l’accès à ses aides. MaPrimeRénov’ est un nouveau jalon de la modernisation de l’Agence qui permet, depuis le 1er janvier, aux ménages modestes d’accéder facilement à une aide pour leur permettre de rénover énergétiquement leur logement. L’Anah a pu faire ses développements grâce à son expérience acquise et son expertise et je tiens à saluer l’engagement et la mobilisation des équipes de l’Anah tout au long de l’année 2019. Les attentes et les besoins de nos concitoyens pour l’amélioration de leur logement sont forts. MaPrimeRénov’ répond pleinement aux enjeux de simplification des aides à la rénovation énergétique pour réussir à massifier les travaux et ainsi atteindre les objectifs ambitieux de l’accord de Paris.»

Une aide qui s’adapte aux revenus

Cette aide est plus juste et plus simple. Elle s’adapte aux revenus des ménages pour aider davantage ceux qui en ont le plus besoin. À travers une simple demande en ligne, l’aide sera désormais versée l’année des travaux, contrairement au Crédit d’impôt transition énergétique.

Pour les ménages les plus modestes

En se concentrant davantage sur les ménages les plus modestes, l’aide garantit à travers les travaux qu’elle subventionne, un gain de pouvoir d’achat, plus de confort et moins d’émission de gaz à effet de serre.

MaPrimeRénov’ s’adresse à tous les propriétaires qui occupent leur logement et s’adapte en fonction des revenus de chacun. L’aide est calculée en fonction de deux éléments : les revenus et le gain écologique apporté par les travaux (chauffage, isolation, ventilation…). Pour engager ces travaux, Il est important de faire appel à des artisans de confiance, ayant le label Reconnus garants de l’environnement (RGE).