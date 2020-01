Investissement immobilier : bénéficiez d’un bail triple net dans une résidence de tourisme à Vars les Claux !

Vous souhaitez investir dans l’immobilier ? Habituellement destiné aux investisseurs institutionnels, Cerenicimo propose pour la première fois aux particuliers le bail triple net (0 charges, 0 travaux, 0 taxe foncière) dans une résidence de tourisme à la montagne dans les Alpes du Sud à Vars les Claux !

Cerenicimo lance la commercialisation d’une résidence de tourisme au montage financier innovant dans les Alpes, du Sud à Vars les Claux. Exploitée par le gestionnaire Soleil Vacances du Groupe Sofisol, la résidence « L’Alpe Blanche » comprend 105 logements, du T1 au T2, et sera livrée à partir du 1er trimestre 2020.

Un bail inédit sur le marché

Habituellement destiné aux investisseurs institutionnels, Cerenicimo propose pour la première fois aux particuliers de bénéficier du bail triple net (0 charges, 0 travaux, 0 taxe foncière). D’une part, ce bail permet à l’investisseur de recevoir un loyer 100% net sans avoir à régulariser une quelconque dépense pendant la durée du bail. D’autre part, si le bien est financé à crédit, ce bail permet de figer l’effort d’épargne de l’investisseur sans aléa.

Le bail, signé pour une durée de 10 ans, permet une sécurisation des revenus et une revalorisation des loyers suivant l’indice des loyers commerciaux. Le rendement sera donc à minima de 4% net de charges, de tous travaux et de taxe foncière grâce au bail triple net durant les trois premières années. Avec des enveloppes de prix allant de 90 000 € HT à 180 000 € HT, la résidence « L’Alpe Blanche » réunit toutes les conditions pour un investissement attractif.

Vars Les Claux, une station dynamique

Au sein du plus grand domaine skiable relié des Alpes du Sud, à la lisière du parc national des Ecrins et à 1 800 m d’altitude, Vars Les Claux dispose d’un environnement privilégié entre forêts et pâturages. Avec Risoul, la station offre un très beau domaine skiable de 185 km de pistes. Station de ski l’hiver, le village n’est pas pour autant délaissé en été, car de nombreux touristes y viennent pour ses itinéraires de randonnées, pistes de VTT, sa réserve naturelle et son sentier pédagogique. L’année est rythmée par de nombreux événements faisant de Vars une station particulièrement dynamique.

Une résidence « skis aux pieds » au cœur de la station

Ce Resort **** offre également plus de 3 000 m² d’espaces de services avec une piscine extérieure chauffée et son espace aqualudique, un spa, un bar et deux restaurants dont un dédié aux spécialités locales. Située à quelques mètres du cœur de la station et des commerces, la résidence bénéficie d’un accès direct aux pistes de ski permettant à ses résidents de profiter pleinement de leurs vacances.