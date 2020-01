Think Big, enfin une edutech dédiée à l’investissement immobilier !

Vous souhaitez investir dans l’immobilier ? Vous avez du mal à vous lancer ? A franchir le pas ? Yann Darwin a fondé Think Big, la première edutech qui forme et accompagne les investisseurs via sa plateforme de formations digitales EnfinRentable.fr.

Au nombre des disciplines enseignées, la France compte une lacune : celle de l’éducation financière. Selon un sondage IFOP de 2016, « 85% des Français n’ont pas bénéficié d’enseignements d’éducation budgétaire et financière, que ce soit à l’école, à l’université, dans leur entreprise ou dans un institut spécialisé ». Si nous apprenons à lire, écrire ou compter, nous n’apprenons jamais à gérer un budget et encore moins à investir. Or, de multiples sources de revenus complémentaires existent aux côtés des revenus liés à l’emploi. Et elles sont accessibles à tous. Acquérir des connaissances dans ce domaine s’avère aujourd’hui indispensable pour sécuriser financièrement son avenir.

Des formations en ligne dédiées à l’investissement immobilier

Conscient des enjeux que représente la liberté financière pour chaque individu, Yann Darwin, expert en investissement immobilier, fondateur en 2018 de « Les Rencontres Rentables », une émission consacrée à l’investissement immobilier locatif diffusée sur Youtube, a fondé Think Big. Cette start-up conçoit et développe des formations en ligne dédiées à l’investissement immobilier sur sa plateforme : EnfinRentable.fr. Partant du constat que l’investissement immobilier est accessible à tous, ces formations réalisées par des spécialistes s’adressent aussi bien à l’investisseur débutant qu’à l’investisseur chevronné et bénéficient d’un suivi personnalisé. Leur objectif ? Informer et former pour permettre le passage à l’action.

Fiscalité, législation, négociation, montages financiers…

Think Big explore à travers ses formations tous les contours de l’investissement immobilier et donne les clés pour permettre à chacun de réussir ses projets et atteindre l’indépendance financière. Comment optimiser ses achats ? Négocier ses prêts ? Mettre en location un meublé ? Que l’on soit néophyte ou initié, autant de questions auxquelles répondent les programmes EnfinRentable.fr à travers des formations complètes et régulièrement actualisées.

Premier objectif: lever les freins à l’investissement

Outre l’acquisition de connaissances, sa méthodologie repose aussi sur une pédagogie éprouvée. Yann Darwin s’attache, en effet, à lever les freins à l’investissement que sont les croyances limitantes telles qu’il faut être riche ou bien spécialiste sur ce marché pour investir. C’est un défi à la portée de tous. Au même titre que l’on apprend à lire, compter et à écrire, il convient de suivre une formation qualifiée pour atteindre le niveau requis et se donner les moyens d’investir.

La valeur ajoutée de la plateforme : l’accompagnement

S’appuyant sur une démarche de qualité, Think Big propose un accompagnement personnalisé qui, au-delà de la seule acquisition de connaissances, permet aux apprenants de passer à l’action : «Nous mettons à la disposition de nos clients aussi bien des formations individuelles qui répondent aux principales questions de l’immobilier, que des accompagnements à long terme qui permettent de les suivre sur le chemin de l’immobilier et les conduire vers la réussite de leurs projets », souligne Yann Darwin.

Une équipe de coaches certifiés accompagne les investisseurs

Outre les formations en ligne réalisée par des experts, une équipe de coaches certifiés accompagne les membres à chaque étape de leur projet d’investissement. Cet accompagnement est un formidable atout pour le passage à l’action. Il se double, pour les membres de la team #EnfinRentable, d’un accompagnement visant à leur permettre d’obtenir des revenus récurrents.

L’investissement immobilier enfin à la portée de tous

En créant Think Big, Yann Darwin répond à l’attente de nombre de personnes qui, faute d’éducation financière, n’ont jamais réussi à franchir le pas de l’investissement immobilier. Pour lui, la réussite est à la portée de tous. « Il suffit de s’intéresser à l’investissement, de se former et de considérer l’argent comme un serviteur… Chacun(e) doit prendre conscience que le savoir c’est le pouvoir, il n’y a qu’à passer à l’action. » L’écosystème digital qu’il a conçu, riche d’interactions – formations, coaches, communauté d’échanges – se révèle à ce titre un prodigieux levier.

Le point sur les formations