Visiter votre future maison en 3D, c’est désormais possible grâce à Charles et Elodie, étudiants en informatique

Charles et Elodie, étudiants, ont créé H.O.P, un outil qui permet de visiter en réalité virtuelle un bien immobilier qui n’existe pas. Ingénieux, non ? Rendez-vous les les 24 et 25 janvier sur le campus parisien Epitech pour découvrir leur projet et ceux des étudiants de cinquième année.

Lorsque Charles et Elodie, tous les deux en couple et étudiants à Epitech Paris, ont voulu refaire la décoration de leur chambre, ils ont voulu modéliser la pièce dans un logiciel 3D afin d’imaginer les meubles qui pourraient leur convenir. Après plus de 3 heures d’essais, ils arrivent enfin à leur but. Mais à partir de ce jour, ils n’ont plus qu’une idée en tête : imaginer un logiciel, qui, à partir de photos, pourrait modéliser automatiquement une pièce à meubler.

Comment visiter un lieu qui n’existe pas grâce à la réalité virtuelle ?

Entourés de leurs meilleurs amis, étudiants eux aussi à l’école d’informatique Epitech Paris, ils réfléchissent à ce projet et décident d’aller finalement beaucoup plus loin. Dans le cas d’une pièce qui n’existe pas encore, se demandent-ils, comment modéliser des plans d’architecte en 3D et comment visiter un lieu qui n’existe pas grâce à la réalité virtuelle ? Ainsi naît Home Overview Project.

« Nous voulons vendre notre service à des agences immobilières ou des agences d’architectes qui pourront proposer à leurs clients de visiter virtuellement leur futur bien immobilier », explique Charles Deschamps, le chef de ce projet.

Tout comme beaucoup de projets étudiants d’Epitech, H.O.P répond à une vraie problématique rencontrée par les développeurs dans leurs vies personnelles.

Epitech Experience : une immersion unique dans le monde de l’innovation

Pour tester le projet ou en savoir plus, rendez-vous les 24 et 25 janvier sur le campus parisien Epitech, l’école en expertise informatique, qui vous invite à Epitech Experience, le rendez-vous de l’innovation, afin de découvrir les 119 projets des étudiants de cinquième année.

Véritable mise en situation professionnelle, Epitech Experience est un lieu de rencontre de l’écosystème tech, où se mêlent partenaires, entreprises, investisseurs, influenceurs et curieux. C’est l’aboutissement d’un travail de cinq années, la fierté des étudiants de présenter leur projet finalisé et une manière de célébrer le meilleur de l’informatique des jeunes talents.

Mais ce n’est pas tout ! Un jury décernera des prix aux meilleurs projets de l’édition 2020. Une présélection des 14 meilleurs projets a déjà été réalisée dans chacun des campus régionaux. Des conférences d’experts seront également organisées tout au long des deux journées. Les guests stars de cette édition 2020 sont Oussama Ammar, co-fondateur de The Family et entrepreneur de renom ; et Luc Julia, spécialiste de l’interaction homme-machine et co-créateur de Siri.

