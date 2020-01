10 techniques de Home Staging pour embellir votre bien

En tant que mandataire immobilier, je suis surpris de constater que beaucoup de vendeurs ne comprennent pas l’importance d’un bien impeccable le jour d’une visite. Logement trop encombré, couleurs criardes, jardin mal entretenu etc… sont pour moi des situations quotidiennes et mon rôle est de vous conseiller au mieux afin de vous aider à vous démarquer des autres biens immobiliers sur votre secteur.

Lorsque vous souhaitez vendre votre bien immobilier, vous devez faire en sorte qu’il apparaisse comme irrésistible pour les visiteurs. Pour déclencher le fameux coup de cœur, le home staging aidera vos acheteurs à se projeter dans votre maison. S’ils se sentent à l’aise et comme chez eux, ils seront plus enclins à vous proposer une offre d’achat. Si Le home staging vise à embellir votre logement et va vous aider à vous démarquer de votre concurrence, quels sont les conseils de base que vous pourrez rapidement mettre en pratique ?

Commencer par désencombrer

Lorsqu’une pièce est trop chargée, il est impossible pour le visiteur de se rendre compte de son réel potentiel. Si vous possédez trop de meubles et de bibelots, les acheteurs potentiels ne vont pas pouvoir se rendre compte de la surface à disposition ni même de la luminosité. La première règle en matière de home staging est donc de se débarrasser des meubles les plus volumineux et d’épurer la décoration.

Penser à ranger

Pendant tout le processus de vente, vous devez ranger au fur et à mesure. Un manque de rangement peut déconcentrer le visiteur pendant les visites. Au lieu de se pencher sur les atouts de votre bien immobilier, il aura tendance à ne voir que le désordre et penser que votre bien n’est pas entretenu. Vous risquez donc de passer à côté d’une vente pour ce motif. La règle d’or du home staging est donc de penser au rangement.

Dépersonnaliser au maximum

Si votre bien immobilier à vendre possède un grand nombre de photos et d’affaires personnelles, vous ne laissez pas assez de place pour les acheteurs. Arrivant dans votre espace, ils ne pourront pas se projeter et donc se sentir comme chez eux. Vous devez donc veiller à limiter au maximum les éléments de personnalisation. De cette façon, les visiteurs pourront s’imaginer vivre dans le bien immobilier que vous présentez. Vous devez enlever les photos et les tableaux. Les bibelots sont également à ranger pour laisser l’imagination faire son œuvre. Un acheteur potentiel qui parvient à se projeter dans le logement pourra réaliser une offre d’achat. Les techniques de home staging vous aideront à vous démarquer.

Réaliser les petits travaux incontournables

Le home staging encourage à réaliser les petits travaux que vous avez mis de côté pendant de longs mois. Les interrupteurs qui ne fonctionnent plus devront être remplacés. Vous devez également boucher les trous dans les murs, passer un petit coup de peinture pour rafraîchir. Avant une vente, vous pouvez également changer une porte endommagée. Vous devez montrer que le bien immobilier est prêt à être habité et que la vente peut se faire sans attendre.

Donner un coup de jeune à ses anciens meubles

Lorsque certains meubles sont démodés, vous risquez de décourager certains acheteurs. Ils auront la sensation que le logement l’est aussi. Pour lutter contre ce phénomène, prenez le temps de relooker vos meubles. Un ponçage et une nouvelle couleur vont les transformer pour les remettre au goût du jour. Changer les poignées en optant pour des modèles plus modernes pourrait les valoriser. Ces techniques de home staging vont transformer facilement votre intérieur.

Opter pour une peinture tendance

Pour être certain que chaque visiteur va adhérer à votre décoration, vous devez éviter les couleurs criardes même si vous les appréciez. La base du home staging consiste à repeindre ses murs dans des teintes claires pour illuminer la pièce. Vous devrez également opter pour une couleur neutre qui peut plaire à tous. Le beige ou le taupe sont en général de belles couleurs pour séduire les acheteurs potentiels. Avec ces techniques, votre pièce paraîtra plus grande et plus agréable.

Jouer l’harmonie des couleurs et des styles

Si les couleurs trop vives sont déconseillées, le home staging ne consiste pas à tout repeindre en blanc. Vous devez plutôt chercher la cohérence entre la couleur et votre décoration. Si vous parvenez à trouver la bonne harmonie, vous parviendrez à convaincre. Le home staging consiste donc à se poser les bonnes questions pour que chaque visiteur soit sensible à votre intérieur.

Décorer sans se ruiner

Un logement accueillant est avant tout décoré. Sans avoir à dépenser de fortes sommes, vous pouvez ajouter quelques éléments de décoration. Un miroir à l’entrée peut suffire, de même qu’au-dessus de la cheminée pour agrandir la pièce. Le home staging consiste à trouver des idées simples mais qui feront la différence. Un nouveau tapis peut être une bonne idée, tout comme un plaid sur le canapé. Ajoutez quelques coussins pour le rendre accueillant. Misez également sur l’éclairage avec de nouvelles lampes ou des bougies pour donner un aspect chaleureux à l’ensemble. Les rideaux font également partie des recommandations en matière de home staging. Tous les éléments qui donneront envie aux visiteurs de réaliser une offre d’achat seront bénéfiques. Pour terminer, ajoutez quelques plantes d’intérieur. Vous serez alors prêt pour des visites déboucheront sur une vente rapide.

Se concentrer sur la cuisine et la salle de bain

Ces deux pièces sont celles qui sont prises en compte avant les autres dans le cadre d’un achat coup de cœur. En focalisant votre home staging sur ces pièces, vous avez de fortes chances de réaliser une vente rapidement. Le carrelage et la crédence dans la cuisine devront sans doute être modernisés pour plaire aux visiteurs. Dans la salle de bain, une nouvelle porte de douche ou un nouveau miroir seront de petits changements faciles pour des résultats très satisfaisants.

Vous ne devez pas tout changer mais simplement faire quelques changements pour que votre bien immobilier apparaisse comme irrésistible. Repeindre les portes des placards ou changer les poignées fera entrer votre cuisine dans sa génération. Plus moderne, elle aura plus de chances de faire mouche.

Entretenir son balcon ou sa terrasse

Ces espaces supplémentaires sont des atouts au moment de la visite, à condition de les valoriser. La terrasse doit être parfaitement nettoyée et posséder un salon de jardin en parfait état. Pour le balcon, installer des plantes vertes ou une petite table permet de se rendre compte de ses possibilités. En home staging, il faut pouvoir tirer parti de chaque espace. Vous devez donc veiller à ce qu’ils attirent les acheteurs.