Rénovation énergétique des copropriétés : lancement d’un Mooc pour former les syndics

Le 4 février prochain, l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) de la Métropole de Lyon, l’Association savoyarde pour les énergies renouvelables (ASDER) et Île-de-France Energies lanceront une formation en ligne, « Réno-Copro », destinée à former les syndics à la rénovation énergétique des copropriétés.

Face à l’urgence environnementale et à la complexité de la mise en place de projets de rénovation, « Réno-Copro » entend faciliter la transition énergétique des 3 millions de logements en copropriétés ayant besoin de travaux en France.

Inscrire les syndics dans une démarche durable de transition énergétique

D’une durée totale de 4 à 8 semaines, ce MOOC (pour Massive Online Open Course, « Cours d’enseignement diffusé sur Internet ») a pour objectif principal de doter les syndics et les copropriétaires d’un socle de connaissances essentiel, gratuitement et 24 heures sur 24. Cette formation leur permettra d’envisager sereinement la rénovation de leur bâtiment et de s’inscrire dans une démarche durable de transition énergétique.

La charge de travail, estimée à environ une heure par semaine, permettra une grande souplesse aux participants. Ils suivront d’abord un tronc commun, afin de s’immerger dans le sujet, avant de choisir parmi trois spécialités en fonction de leurs besoins : fondations d’un projet de rénovation, échafaudage d’un projet de rénovation, ou travaux. Plusieurs ressources seront mises à disposition des apprenants : des vidéos de cours, des animations graphiques, des interviews et des documents de référence.

Des rencontres lors de cafés ou d’apéros-MOOC

Outre les exercices, quiz, débats et forums en ligne, le MOOC « Réno-Copro » sera également composé de sessions hors-ligne, au cours desquelles les participants pourront se rencontrer lors de cafés ou d’apéros-MOOC organisés partout en France. Initiés par des structures professionnelles, ces instants conviviaux permettront d’approfondir les thèmes abordés au cours de la formation et de favoriser le partage d’expériences entre conseils syndicaux, syndics et copropriétaires.

« Réno-Copro a été pensé en premier lieu pour les syndics et il constitue une réelle avancée pour la mise en œuvre de projets de rénovation énergétique. Elaborée en concertation avec des gestionnaires de biens, cette formation en ligne permet de donner les clés d’un projet de réhabilitation en prenant en compte toutes ses dimensions : financement, mise en œuvre et communication auprès des copropriétaires. Il constitue le projet le plus abouti en la matière : davantage qu’un simple outil en ligne, Réno-Copro est une formation à part entière, qui délivre une attestation de certification des connaissances, » explique Raphaël Claustre, directeur général Île-de-France Energies.

Infos pratiques

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mars 2020 sur le site « MOOC Bâtiment durable »

« Réno-Copro » s’inscrit dans le cadre du programme RECIF (Rénovation énergétique des immeubles de copropriété en France). Retrouvez l’agenda des actions déployées ici.

Hotline gratuite à destination des syndics d’Île-de-France, des Hauts-de-France et de Nouvelle-Aquitaine : 09 77 42 11 11