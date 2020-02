Gridky lance la 1ère plateforme de comparaison de biens neufs

Après avoir travaillé plus de 5 ans avec des centaines de conseillers en gestion de patrimoine, nous avons élaboré des algorithmes sophistiqués et puissants, permettant de systématiser leurs meilleures méthodes.

Gridky lance un comparateur immobilier, en fonction de 5 critères essentiels. De quoi apporter un véritable éclairage aux futurs acquéreurs d’un bien neuf. Et surtout leur permettre de réaliser des investissements moins risqués et plus rentables.

Créée en 2019 par 5 associés experts de l’immobilier après plusieurs années de R&D, la start-up Gridky lance un comparateur immobilier qui classe les biens disponibles selon 5 critères : rentabilité locative, sécurité locative, potentiel de plus-value, facilité de revente et attractivité du quartier.

Savoir si un bien immobilier est un bon investissement

A l’origine de Gridky, un constat : sur Internet, impossible aujourd’hui de savoir simplement si un bien immobilier est un bon investissement. Et pour cause: le marché immobilier regorge d’annonces, au point qu’un futur acquéreur se trouve très rapidement dépassé. Et du coup, il se pose bon nombre de questions :

Comment choisir un bon investissement lorsqu’on ignore le montant du loyer qu’on pourra percevoir ?

Comment se prémunir contre les risques d’impayés sans savoir s’il est facile de trouver un locataire sur la zone ciblée ?

Comment savoir si le quartier est attractif si l’on ne connaît pas l’accessibilité des services de base depuis l’adresse précise du logement ?

Comment être sûr de se constituer un patrimoine solide lorsqu’on n’a aucune idée du potentiel de valorisation des prix à cet endroit ?

Et enfin comment évaluer la difficulté éventuelle d’une revente à terme sans avoir d’information sur le dynamisme démographique du quartier ?

Identifier le meilleur investissement en fonction de ses préférences

Identifier le meilleur investissement en fonction de ses préférences, c’est la promesse Gridky. « Après avoir travaillé plus de 5 ans avec des centaines de conseillers en gestion de patrimoine, nous avons élaboré des algorithmes sophistiqués et puissants, permettant de systématiser leurs meilleures méthodes, explique Mathieu Morio, fondateur de Gridky, ingénieur passé par les univers de la finance et du conseil en stratégie, ayant aussi une longue expérience des start-ups.

Un outil indispensable à tout acheteur d’immobilier neuf…

Le scoring des biens immobiliers proposé par Gridky s’appuie sur le big data, l’intelligence artificielle, l’ analyse sémantique afin de sécuriser et simplifier l’achat. Le choix d’un bien s’effectue à partir de données objectives et quantifiées donnant une information précise sur les qualités (et les défauts) de chaque logement. Le classement des meilleurs biens tient compte des préférences des utilisateurs qui peuvent hiérarchiser les critères de notation comme ils le souhaitent de manière à obtenir des listes de biens sur mesure.Enfin, des analyses détaillées sont systématiquement proposées afin d’expliquer les principaux éléments qui justifient chaque score !

… et des solutions inédites pour les professionnels de l’immobilier

Gridky offre par ailleurs des services spécifiques dédiés aux professionnels de l’immobilier : un comparateur big data, mais aussi un simulateur financier, un outil de génération de propositions commerciales éditables en 1 clic, et enfin des fonctionnalités d’audit patrimonial et de suivi des clients.