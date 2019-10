Foncia lance son service « assistance clés »

Foncia souhaite améliorer le bien-être et le bien-vivre au quotidien de ses clients. Nous avons l’ambition de ne plus être seulement choisi pour notre expertise et notre sérieux, mais d’être préféré entre autre pour la qualité de nos services

Rien de plus exaspérant que de perdre ses clés … Avec son nouveau service « assistance clés », Foncia garantit à ses clients le rapatriement du double de leurs clés d’habitation et/ou de véhicule en une à trois heures !

Perdre ses clés est une contrariété du quotidien à laquelle nous ne sommes pas toujours préparés. 591 % des Français se sont déjà retrouvés, dans cette situation stressante et chronophage. Pour 80 % d’entre eux, leurs clés étaient égarées voire perdues. Pour la majorité d’entre eux cette mésaventure prend fin par la venue d’un serrurier, accompagnée parfois d’une facture de dépannage abusive.

Un nouveau service d’assistance clés

Pour prévenir ce risque, Foncia complète sa gamme de services et propose désormais à ses clients locataires, un service « assistance clés » en partenariat avec Securkeys. Cette solution permet de bénéficier d’un gardiennage sécurisé des clés et d’une assistance simple pour récupérer un jeu de clés.

Sur simple appel ou à travers l’application mobile

Avec le service « assistance clés », Foncia garantit à ses clients le rapatriement du double de leurs clés d’habitation et/ou de véhicule en une à trois heures, grâce à un simple appel ou à travers l’application mobile, y compris le soir et le week-end.

Les clients de Foncia pourront s’appuyer sur un réseau de 150 centres de garde sécurisés agréés par le Ministère de l’Intérieur, ainsi qu’un réseau de 17 000 bureaux de poste, ce qui permet un maillage territorial étendu pour une rapidité d’intervention optimisée.

Faciliter la vie de ses clients au quotidien

« Foncia souhaite améliorer le bien-être et le bien-vivre au quotidien de ses clients, souligne Philippe Salle, président du groupe Foncia. Nous avons l’ambition de ne plus être seulement choisi pour notre expertise et notre sérieux, mais d’être préféré entre autre pour la qualité de nos services. Avec notre partenaire SecurKeys, nous proposons un service efficace et rapide en toute sécurité, qui contribue à faciliter la vie de nos clients au quotidien. »