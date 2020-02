Laforêt se met en scène dans une campagne TV et digitale baptisée « La Belle Aventure »

Laforet, n°1 du classement happy at work !

Son exigence et son savoir-faire, Laforêt les met en scène dès le 21 février dans un tout nouveau spot télé qui valorise son sens de l’innovation et ses bonnes pratiques. En agence, l’enseigne animera également un temps fort commercial avec son opération « La Grande Estimation ».

Pour la 3e année consécutive, Laforêt est élue en 2020 meilleure agence immobilière de l’année. Cette récompense souligne une nouvelle fois la qualité de l’accueil, du service et du suivi incarnée dans les 700 agences du réseau par 3 000 collaborateurs.

L’enseigne préférée des Français pour leur projet immobilier

Premier réseau français de créateurs d’agences immobilières franchisées, Laforêt profite d’un savoir-faire reconnu par les Français. Déjà numéro 1 de la confiance depuis 9 ans**, l’enseigne est de nouveau récompensée par les consommateurs qui l’ont élue, pour la 3e année consécutive, meilleure agence immobilière de l’année*. Cette distinction récompense tout particulièrement la qualité des services proposés dans le réseau, mais aussi l’attention particulière portée à l’innovation. En effet, très impliquée dans les évolutions sociétales, Laforêt a su très tôt prendre le virage du digital afin de renforcer l’attractivité de sa marque, simplifier les démarches de ses clients comme de ses franchisés, et gagner ainsi la préférence des Français pour leur projet immobilier.

Laforêt met en scène la « Belle Aventure » immobilière dans un spot TV spectaculaire

Sur un marché extrêmement dynamique, Laforêt souhaite s’appuyer sur le capital confiance que lui accordent les Français pour continuer à asseoir son leadership, séduire les consommateurs et attirer de nouveaux franchisés. Pour cela, elle lance un tout nouveau plan média d’envergure en 2020 autour d’une campagne TV et digitale baptisée « La Belle Aventure ». Celle-ci valorise à la fois ses agents, générateurs de succès pour eux comme pour leurs clients, mais aussi les services digitaux innovants mis en place au sein du réseau pour faciliter, sécuriser et accélérer les transactions.

Un spot signé Lionel Hirlé, connu pour avoir remporté deux Victoires de la Musique

Lancée le 21 février prochain, cette campagne est orchestrée autour d’un spot TV mettant en scène une famille souhaitant acheter une maison. Accord de prêt, négociations et sueurs froides avant la délivrance de la signature finale sont mis en scène avec brio par l’agence Les Gros Mots. Ce film publicitaire, qui se décline en deux versions de 12 et 30 secondes, a été produit par le réalisateur Lionel Hirlé, connu pour avoir remporté deux Victoires de la Musique dans la catégorie « meilleur clip ». Il signe pour Laforêt un film spectaculaire avec de nombreux effets spéciaux : ballons, drones, grues, travelling… Le plan-séquence initial s’apparente notamment à une véritable prouesse technique. Enfin, ce spot est porté par une bande-son originale composée par Thomas Feterman, qui fait référence au célèbre refrain du morceau Live is Life du groupe Opus, jingle historique de Laforêt.

Du 17 février au 31 mars, faire estimer son bien dans le réseau Laforêt peut rapporter gros !

Pour remercier ses clients de leur confiance et booster la dynamique commerciale de son réseau, Laforêt lance une opération d’envergure : « La Grande Estimation ». Grâce à leur parfaite connaissance du marché, les agents immobiliers de l’enseigne sont en effet des interlocuteurs privilégiés pour estimer au juste prix un bien, qui répond à de nombreux critères : nombre de mètres carrés, situation géographique, mitoyenneté, vis-à-vis, aménagement intérieur, niveau de confort, travaux à prévoir… Un moyen de démontrer aux propriétaires que leur bien a pris de la valeur et que c’est peut-être le bon moment pour mettre en vente face à une demande toujours forte.

Un grand jeu-concours pour remporter un voyage d’une valeur de 5 000 euros

Du 17 février au 31 mars, en se rendant dans une agence Laforêt, les Français pourront donc compter sur les experts de l’enseigne pour les aider à déterminer la valeur de vente de leur maison ou de leur appartement. Offerte et sans aucune obligation de contractualisation, cette estimation leur donne automatiquement la possibilité de participer à un grand jeu-concours pour remporter un voyage d’une valeur de 5 000 euros.

*Sondage en ligne réalisé en février 2020 par Inma Stratmarketing sur un échantillon de 4 500 consommateurs.

**Enquête IFOP 2019 réalisée pour la 19e année consécutive, ce sondage en ligne s’appuie sur un échantillon de 1001 individus.