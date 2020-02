Convention Proprietes-privees.com 2020 : 700 participants, 3 révolutions annoncées et 64 Remarquables récompensés

e 6 février dernier, lors d’une Convention Annuelle chaleureuse et enrichissante réunissant à Nantes plus de 700 conseillers, Proprietes-Privees.com, le 4ème réseau français de mandataires immobiliers, a annoncé les 3 révolutions qui auront lieu en 2020 au sein du réseau, ainsi que les noms des 64 gagnants – un record – de ses Prix Remarquables.

700 conseillers réunis à Nantes

Le 6 février dernier, Michel Le Bras, président de Proprietes–privees.com, Christine Cadrot, directrice générale, et leur équipe du siège ont accueilli 700 conseillers venus de toute la France à Nantes pour assister à la 12ème Convention Annuelle du réseau dont nous étions partenaires, avec nos « Conversations de Salon » by MySweetimmo à retrouver très vite sur notre site.

La formation à l’honneur : pendant 2 sessions d’1h30, le célèbre animateur et coach en immobilier, Romain Cartier, a ouvert de nouvelles perspectives pour « se démarquer de la concurrence en communiquant », tandis qu’une série de conférences abordait le statut de l’indépendant (Cerfrance), les diagnostics immobiliers (Diagamter), le portage salarial (FCI Immobilier), la valorisation des annonces grâce aux nouveaux outils digitaux de création de contenu enrichi (Previsite)… Lors de la plénière, Bien Ici et Se Loger ont partagé des conseils d’expert d’une grande qualité, et, pour finir sur une note d’humour, le coach Hervé Gougeon a montré le chemin de la réussite dans un show empreint de bon sens.

En parallèle, 20 partenaires étaient présents sur le Salon tech Immo, véritable marketplace, pour aider les conseillers à tirer le meilleur des outils mis à leur disposition (Taktikimmo, Groupama, Cherchemonnid, Galian, Verlingue, Figaro Classified, Nadalview, Solen, Jestimo, Epibag, Toolimo…).

En 2020, Proprietes – privees . com fait ses 3 révolutions

Lors de la conférence plénière, Michel Le Bras et Christine Cadrot ont annoncé les bons résultats 2019 et les 3 révolutions à venir en 2020 :

– Communication : en 2020, Proprietes–privees.com va booster la présence numérique locale de ses conseillers, notamment via les réseaux Facebook et Google My Business, les avis clients et la refonte de leurs sites vitrines individuels.

– Interconnexion : en 2020, les conseillers Proprietes–privees.com seront « indépendants mais interconnectés ». Le réseau annonce la création de son application de partage des mandats, des contacts, des conditions du partage. Cette application permettra aussi de gérer les apporteurs d’affaire.

– Accompagnement : déjà bien entamée, cette révolution va prendre une nouvelle ampleur avec des outils commerciaux encore plus efficaces (formation, book vendeur, plaquette commerciale), un call center pour la prise de rendez-vous mandat dans la capacité va tripler et un accompagnement personnalisé par des coachs pour chaque conseiller (un référent au siège sera le point d’entrée unique), une véritable révolution dans la gestion de l’indépendance !

Les 64 meilleurs vendeurs récompensés par le réseau

Pour clore la journée en beauté, la soirée de gala a été ponctuée par la remise des Prix Remarquables dans 5 catégories. En 2019, 64 conseillers ont été récompensés, un record :

– 14 Remarquables Espoir ont signé 8 ventes actées au cours de leurs 12 premiers mois,

– 26 Remarquables Argent ont dépassé les 120 000 € CA HT,

– 20 Remarquables Or ont réalisé plus de 160 000 € CA HT,

– 2 Remarquables Platinum ont atteint plus de 250 000 € CA HT,

– Et 2 Remarquables Diamant ont passé la barre des 350 000 € CA HT,

Michel Le Bras, Président de Proprietes–privees.com : « Cette année encore, la Convention a été un formidable moment de retrouvailles et de partage. Nous observons que le chiffre d’affaires moyen de nos conseillers augmente d’année en année (+10% en 2019), c’est une grande fierté pour nous de les voir s’épanouir dans leur métier et dans notre réseau. Je remercie tous les mandataires qui ont pu se déplacer, ainsi que tous nos partenaires, qui contribuent chaque jour à cette belle réussite ! ».