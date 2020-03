Global City Makers Forum 2020, un rendez-vous de marque le 5 mars !

MySweetimmo est partenaire du Global Cities Makers organisé par Paris Capitale Economique le 5 mars. Le thème de la 2ème édition ? Branding Cities, la marque et le territoire.

A l’honneur de cette nouvelle édition du Forum Global Cities Makers : les plus grandes métropoles capables d’imprimer dans le monde leur signature, qu’elle soit culturelle, économique, d’ordre géopolitique voire encore environnementale. Elles sont identifiées pour leur excellence, leur originalité dans le domaine et la mobilisation d’entreprises, des pouvoirs publics et de citoyens pour cultiver leur marque comme un facteur de rayonnement et d’attractivité.

Construire et entretenir l’identité singulière d’une ville

A l’heure de l’homogénéisation des métropoles dans le monde, comment cultiver sa différence, se démarquer et faire rayonner ses spécificités ? Quels sont les ingrédients pour construire et entretenir l’identité singulière d’une ville ?

En 2020, Paris Ile-de-France Capitale Economique vous propose de mettre en lumière les Global Cities Makers, ces acteurs qui contribuent à faire de quelques métropoles des références incontestables en matière d’artisanat industriel, d’expérience sportive, d’écologie urbaine, d’image numérique ou encore d’excellence juridique. Des quatre coins du globe, ils viendront partager leurs réussites avec les Grands Paris Makers et illustrer les démarches qu’ils ont adoptées pour conférer une image unique à leurs villes. Les débats seront animés par Anette BURGDORF, présentatrice trilingue, et enrichis par l’exposition artistique inédite « Branding Cities » dans les Salons de la CCI Paris Ile-de-France.

En pratique : Rendez-vous le jeudi 5 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, avenue de Friedland. Pour demander le programme, c’est ici !