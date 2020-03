8ème Salon Immobilier du Chablais du 20 au 22 mars au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains

Du 20 au 22 mars prochain, le Château de Ripaille à Thonon-les-Bains accueille le 8ème Salon Immobilier du Chablais. Un cadre d’exception pour donner un coup de projecteur à l’offre immobilière disponible sur ce territoire frontalier avec la Suisse et très prisé.

Pendant 3 jours, près d’une vingtaine d’exposants parmi les principaux experts de l’immobilier local seront réunis en ce lieu unique pour accompagner les futurs acquéreurs dans la concrétisation de leur projet immobilier. Organisé par FMR Events en partenariat avec le magazine et portail d’annonces immobilières Logic-Immo, cet événement gratuit propose aux acquéreurs des conseils personnalisés et une vision claire du marché pour faire avancer leurs projets en toute sérénité !

Entre lac et montagne, la région du Chablais ne manque pas d’attractivité pour les candidats à acquisition. Attirés par les taux d’intérêt qui demeurent très attractifs, 73% des futurs acquéreurs pensent que c’est le moment d’acheter et la région du Chablais Savoyard, idéalement située entre le lac Léman et les sommets alpins, présente de belles opportunités pour les acquéreurs.

Un lieu exceptionnel: le Château de Ripaille

C’est dans un lieu exceptionnel, au Château de Ripaille, qu’une vingtaine d’expert du marché immobilier local : agents immobiliers, promoteurs, constructeurs, courtiers… donnent rendez-vous aux porteurs de projets les 20, 21 et 22 mars prochains pour les aider à concrétiser leur intention d’achat, d’investissement mais également de vente grâce à un accompagnement personnalisé.

En effet, dans ce secteur ciblé, les biens dans l’ancien sont proposés avec un prix moyen 4130 €/m². Des prix en hausse de 20% depuis janvier 2019 qui révèle une vraie attractivité du territoire. Pour comparer, en France la moyenne des prix est de 3 414 € au m² dans l’ancien.

« Le Salon de l’Immobilier du Chablais est un rendez-vous sur 3 jours qui invite les futurs acquéreurs d’un bien immobilier intéressés par le secteur du Chablais à rencontrer les professionnels locaux en vue de concrétiser leurs projets. Depuis plusieurs années maintenant, ce salon offre aux acquéreurs une vision complète de l’offre locale dans le neuf comme dans l’ancien mais aussi des propositions en matière de financement, rénovation… pour avancer avec des certitudes leur projet d’achat», explique Franck Paignon, organisateur du Salon Immobilier du Chablais

Le Salon Immobilier du Chablais : Un rendez-vous gratuit à ne pas manquer les 20, 21 et 22 mars prochains au Château de Ripaille à Thonon-les-Bains !

Informations pratiques

Dates : 20, 21 et 22 mars 2020

Lieu : Château de Ripaille, 83 avenue de Ripaille, 74200 Thonon-les-Bains

Entrée et parking gratuits

Horaires : Vendredi 20 mars : 14h à 18h / Samedi 21 mars : 10h à 18h / Dimanche 22 mars : 10h à 18h

Organisateurs : FMR Events & Logic-Immo

Partenaires : Ville de Thonon-les-Bains, Fondation Ripaille, La Radio Plus, Quadro, Cooking Original, Pépinières Battle F.

Site web : www.salon-immobilier-du-chablais.fr