Capifrance affiche une croissance de 13% en 2019

Le digital est-il un facteur de croissance sur le marché immobilier ? Il faut croire que oui … En misant sur la puissance du digital allié à une forte présence sur le terrain avec ses 2 500 conseillers, Capifrance tire son épingle du jeu !

Les taux d’intérêt au plus bas et le nombre de ventes records ont fait de 2019 un excellent millésime pour la pierre. Le marché immobilier, qui se porte très bien, connaît un foisonnement d’initiatives innovantes comme la 3D, la signature électronique ou encore la possibilité de tester un bien avant achat. L’acteur clé de ce marché, Capifrance, affiche une croissance de 13 % et un chiffre d’affaires de plus de 110 millions d’euro réalisé en 2019.

Le digital bouleverse la profession immobilière

De nouveaux services digitaux, toujours connectés, émergent et bouleversent les pratiques des acteurs du secteur, y compris celles de la clientèle. Selon une étude d’Opinion Way, 36 % des Français de moins de 50 ans sont prêts à acheter leur bien immobilier via une transaction « digitale ». Blockchain, intelligence artificielle et visites virtuelles sont vite passés d’émergents à outils « must have » pour un nombre important de professionnels de l’immobilier.

Capifrance : l’immobilier phygital, connecté et humain

C’est en misant sur la puissance du digital allié à une forte présence sur le terrain avec ses 2 500 conseillers (+ 12% par rapport à l’année 2019), que Capifrance, le premier réseau de conseillers immobiliers indépendants sans agence physique, a su très tôt proposer une approche innovante et plus proche des attentes clients. En effet, l’entreprise a enregistré une progression de 13% au titre de l’année 2019, avec un prix de vente moyen de 207 000 €. Enregistrant plus de 13 000 transactions réalisées dans les différents domaines d’expertises (neuf, ancien, commerce, gestion locative, prestige, viager), le réseau a diversifié son offre en se positionnant sur tous les segments de l’immobilier avec succès.

Un autre concept innovateur lancé par la société : les Ateliers Capifrance. Inaugurés il y a 2 ans, ces véritables lieux de vie de proximité animent désormais activement les quartiers dans 10 grandes villes françaises.

Une autre année couronnée de succès et des objectifs 2020 ambitieux

Grâce à un modèle économique résolument innovant, Capifrance continue à se positionner en agitateur du secteur immobilier en enrichissant sa gamme de services digitaux. Plusieurs outils ont été conçus pour répondre aux besoins des clients, grands consommateurs d’Internet et de réseaux sociaux, notamment PRECISIO. Il s’agit d’un outil d’estimation personnalisé et approfondi, qui donne lieu à une estimation fiable et gratuite. La signature électronique quant à elle permet de gérer à distance tous les documents liés à la transaction. Pour faciliter la gestion des biens immobiliers, le réseau a également conçu CARNEO, le premier assistant numérique immobilier gratuit et ouvert à tous.

Capifrance aborde le 2020 avec une santé de fer et vient de partager un programme ambitieux avec ses équipes de conseillers lors de sa convention annuelle : accélérer le développement du réseau, créer des nouveaux outils digitaux toujours plus innovants, proposer un parcours client fortement personnalisé et fortifier son expertise dans les différents secteurs d’activité.

« Notre objectif est toujours le même : que le propriétaire, vendeur comme l’acquéreur puisse proposer, réaliser et finaliser leur transaction à partir de leur smartphone », déclare Philippe Buyens, directeur général de Capifrance.