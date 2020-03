Carton plein pour la 1ère édition des Conversations de Salon Hors les Murs

Amis et partenaires de MySweetimmo.com s’étaient donné rendez-vous le 20 février dernier pour une Conversation de Salon hors les murs au Rens Lipsius Studio en présence du Mickaël Nogal, de Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM. Ce qu’ils en ont pensé.

Quelle belle idée de mêler l’art, l’immobilier, la politique !

« Outre le plaisir de retrouver l’équipe de MySweetimmo et du Journal de L’agence, cette soirée a été l’occasion pour moi de pouvoir échanger avec les acteurs majeurs du marché de l’immobilier dans une ambiance des plus conviviale. Les rencontres sont riches et permettent de fluidifier la communication, l’information, entre professionnels du secteur. Ces moments sont rares et précieux. Et quelle belle idée de mêler l’art, l’immobilier, la politique ! Tout cela dans un endroit atypique ! J’espère sincèrement que cet évènement sera renouvelé prochainement. Merci à toute l’équipe», Catherine Cottin, Directrice, BusinessFil

Du réseautage comme on aime

« Quelle belle soirée !!! D’abord un lieu magique avec un artiste hollandais qui a une âme, une sensibilité si proche des grands fauves du Zimbabwe qui nous présente ses œuvres, ses photos, ses litho dans son studio du quai de Valmy (lieu à découvrir). Sur la mezzanine, transformée en studio d’enregistrement pour des conversations de salons silence ON AIR !!! Puis des moments « sans langue de bois » comme on les aime avec le député Mikael Nogal et Jean Marc Torrollion. Enfin des échanges plus informels, autour d’une coupe cette convivialité du petit village de l’immobilier avec Henry Buzy-Cazaux et sa verve incomparable, Guy Marty et ses analyses si pertinentes, Francois Gagnon et son nœud papillon, Philippe Taboret et tous les autres (qui, je l’espère me pardonneront de ne pas les citer tous car il y en a tant. Du réseautage comme on aime. Bref une merveilleuse Soirée organisée de main de maitre par Ariane entourée de sa bien sympathique équipe», Christophe Zeller, Président directeur général, AREAL Group

Un événement était éclairant, stimulant et riche… de rencontres, d’idées, de témoignages

« Merci ! Et bravo ! Bien plus que de simples conversations de salons, votre événement était éclairant, stimulant et riche… de rencontres, d’idées, de témoignages. Vous avez offert aux nombreux professionnels de l’immobilier présents, l’occasion de poser un autre regard sur l’immobilier : décontracté, convivial et ô combien intéressant ; de découvrir ou se rappeler, que le regard et l’apport des femmes nous éclairent et nous élèvent, également dans le domaine de l’immobilier ; que dans une certaine mesure (ou une mesure certaine), comme dit l’adage « Les femmes gouvernent le monde. Rien de nouveau… ». Vous nous avez fait voyager en nous offrant cette inattendue ouverture sur le Zimbabwe. Loin des salons feutrés où les chiens de faïences reluisent, vous avez su marier la très grande qualité des personnes et personnalités présentes avec l’ouverture d’esprit et la décontraction des salons que l’on préfère : ceux dans lesquels on se sent chez soi ! Merci ! Surtout, continuez», Patrick Mc Namara , Président directeur général, Quai des Notaires.

Un rendez-vous éclectique

« J’ai beaucoup aimé le côté éclectique de cette soirée. J’ai apprécié la présence du député Mickaël Nogal mais ce qui m’a plu c’est le mélange de personnes appartenant à différents horizons, secteurs de l’immobilier, ce qui m’a permis, pour ma part, d’avoir des échanges constructifs. J’ai apprécié aussi le lieu et son hôte avec qui j’ai discuté. Je connais bien l’Afrique, pour y avoir vécu, nous avons donc rapidement trouvé un terrain d’échanges. Rens Lipsius, cet artiste qui mène une action au Zimbabwe est forcément humainement intéressant. C’est vrai que les artistes doivent pouvoir se servir de leur œuvre pour faire connaître les problèmes qu’il y a ailleurs et essayer de faire quelque chose. Et s’il y a bien un pays où il y a des problèmes, c’est le Zimbabwe ! », Patrick Monti, co-fondateur, Osiris investissement

Une expérience à vivre

« L’art de la conversation a son lieu, son nid douillet à Paris. Le long du Canal Saint Martin. Les cerveaux s’y frottent, font des étincelles et c’est l’esprit parisien dans ce qu’il a de bon qui retrouve du lustre. On y vient plus pour éclairer que pour briller. On converse, c’est un plaisir intense. Expérience à vivre», Gilles Trichard, journaliste.

