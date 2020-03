Investissement immobilier et Covid-19 : Les enseignements à tirer d’une crise sanitaire inédite

La crise actuelle : un révélateur d’évolutions structurelles de l’immobilier tertiaire

Les investisseurs immobiliers n’ont-ils donc pas à se soucier le moins du monde du coronavirus ? Pas si vite. Il reste deux sujets de risque : d’abord, si le système bancaire venait à être fragilisé par la crise, la réduction du marché du crédit obligerait les investisseurs immobiliers à diminuer l’effet de levier, ce qui diminuerait les liquidités disponibles, et impacterait évidemment les retours sur investissement. Ensuite, si les défaillances d’entreprises se multipliaient, l’impact sur l’équilibre entre offre et demande d’immobilier serait direct. C’est cette réalité qui nous incite à ne pas avoir de position tranchée sur le commerce, en première ligne dans cette crise et qui, par ailleurs, connaît des mutations structurelles importantes et encore inachevées. Le marché du bureau devrait afficher une plus grande inertie. C’est la raison pour laquelle, chez Novaxia Investissement, nous préférons promouvoir des fonds diversifiés géographiquement et/ou sectoriellement, plutôt que mono-thématiques. S’ils sont séduisant car lisibles, ils risquent aussi de se refermer sur leurs investisseurs en cas de mauvais choix. Or, qui aurait pu faire un tel pari surlecommerceilya6mois?

Mais surtout, venant après la longue grève des transports qui a notamment affecté les Franciliens, les mesures de confinement consécutives au coronavirus viennent démontrer que le sujet du télétravail devient incontournable. S’il l’est pour les entreprises, qui auront demain besoin de moins de surface, mais plus de flexibilité dans son exploitation, il le devient aussi pour les investisseurs en immobilier. Nous devons aujourd’hui regarder les actifs immobiliers différemment, plus seulement du point de vue de la valeur d’usage ou de la destination du bien, mais aussi du point de vue de l’usager. La valeur d’un bien n’est plus seulement liée à son emplacement, mais à la capacité du gérant à comprendre les besoins de ses locataires afin d’adapter son actif et le valoriser.