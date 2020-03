Vous travaillez dans l’immobilier ? Voici 10 conseils pour vous organiser à l’heure du confinement

Et si vous profitiez du confinement pour mieux organiser la reprise ? Découvrez les 10 conseils de Rudy Cohen, fondateur de Lici pour mettre à profits ces quelques jours , quelques semaines… Inédit.

Organisez votre nouveau cadre de travail

Que vous soyez seul, en couple ou avec des enfants, un seul mot d’ordre : Ne vous laissez pas aller ! Décidez de ne pas rester en pyjamas et de mettre en place une organisation optimale. Choisissez une pièce où vous pouvez travailler et téléphoner à votre aise. Faites-vous un planning avec vos horaires de garde (pour ceux qui ont des enfants) / travail / détente … tout en gardant à l’esprit: la reprise ! La technologie est prête pour le confinement…

Restez connecté

Que ce soit avec vos collègues de l’agence, votre patron ou vos clients: Il y a a pléthore de solutions simples et mobiles pour garder le contact. Nous pouvons nommer Skype et Zoom pour la visio, ou encore Slack et What’s app pour les messages. La technologie est prête pour le confinement, utilisez la ! Initiez des groupes de discussion ou des conférences vidéo entre collègues ou confrères. Montrez votre côté positif

Appelez vos clients, restez proche d’eux



Vous travaillez quand même ? Faîtes-le savoir à vos clients ! Rendez-vous disponible pour faire un point avec eux. C’est maintenant qu’il faut montrer son côté positif et rassurer les plus anxieux. Ils seront ravis d’échanger avec vous par téléphone ou sms. Profitez de nouvelles opportunités via la collaboration…

Travaillez en inter-cabinet

Avec un portefeuille qui risque de se « figer » pendant quelque temps, il faut trouver de la ressource. Grâce à la mutualisation des mandats et des recherches, l’application Lici fait aujourd’hui office de référence pour les agents et agences qui souhaitent se créer de nouvelles opportunités via la collaboration. Prenez une longueur d’avance sur vos confrères pour bien engager votre chiffre d’affaire à la reprise. Bonne nouvelle : l’accès à la plateforme Lici est gratuit pendant la période de confinement. Lici comment ca marche ? Tutoriels vidéos ici .

Mettez à jour vos outils informatiques



Organisez-vous une journée pour trier votre boîte mail, vos photos, ainsi que pour scanner et mettre de l’ordre dans vos dossiers. C’est aussi le moment de mettre à jour vos applications et retrouver vos identifiants, n’oubliez pas de nettoyer votre disque dur d’ordinateur et de mobile. Les vendeurs d’informatique restent ouverts pendant le confinement, l’assistance client aussi. Devenez prêt à signer des compromis électroniques à distance grâce à Quai des Notaires ou My Notary.

Formez-vous

Avec la formation obligatoire et l’e-learning, c’est le moment de s’upgrader ! Que ce soit via des formations certifiantes comme le Campus ou non certifiantes comme businessdigital.fr, faîtes le plein de connaissances ! Approfondissez votre maitrise digitale grâce aux nombreux tutoriels video à votre disposition dans les onglets « Aide » des différentes applications et solutions logiciels. Bon à savoir : vous pouvez bénéficier de 2h de formation gratuite avec Immo 2.0

Devenez un expert en DATA



Maintenant que vous avez fait le grand ménage, place à votre fichier client ! Avec toutes les demandes de visites accumulées via les portails, mails, sms etc… c’est le moment idéal pour assainir votre base de clients, affiner leurs besoins, créer des listes, faire des recoupements avec votre logiciel métier Netty ou Apimo et intercabinet. N’oubliez pas d’intégrez vos clients dans un CRM.

Préparez la reprise avec de nouvelles stratégies

Grâce la révolution numérique, le métier d’agent évolue à vitesse grand V. Il est temps de vous moderniser avec la lecture d’ouvrages ou de blogs comme Immobilier Demain ou Immo 2.0. Pour suivre au mieux l’actualité et être en phase avec les attentes de vos clients abonnez-vous à MySweetimmo. Et ne ratez aucun épisode de Mon Podcast Immo.

Développez votre présence sur les réseaux sociaux

Avant d’être sur les portails professionnels Seloger ou Bien Ici, vos clients sont d’abord sur Facebook, Linkedin et Instagram. C’est ici qu’il faut optimiser votre présence avec une page dédiée et animée. Mettez à jour vos profils et identifiants sur les réseaux professionnels tel que Lici, Linkedin et Facebook pro. Faîtes-vous aider par une agence en ligne comme BluePill consulting Prenez le temps de suivre ou d’animer des groupes qui vous correspondent. Vous serez plus fort quand la reprise sera là. Pour allez plus loin, vous pouvez lire ici l’article consacré au renouveau de l’agent immobilier grâce au digital

Développez la visite virtuelle

Les agences et les agents qui utilisent la visite virtuelle ont désormais une avance considérable sur vous. La start up PictHouse, leader du secteur propose un tarif préférentiel pour la visite Matterport, le nec plus ultra de la visite virtuel accessible sur mobile, fixe ou en version casque. En plus d’être très impressionnant cette technologie est désormais incontournable !