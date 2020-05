Déconfinement : Proprietes-privees.com équipe ses conseillers et édite un guide des bonnes pratiques

Il est désormais temps de penser à l'après. Nous sommes fiers d'avoir réussi à nous procurer des équipements en très grande quantité pour assurer une reprise la plus sereine possible. Une nouvelle période est sur le point de s'ouvrir, nous allons poursuivre nos efforts pour continuer à accompagner nos conseillers comme nous l'avons fait depuis mi-mars.

Proprietes-Privees.com prépare dès aujourd’hui la reprise. Le réseau s’est procuré un grand nombre d’équipements pour permettre à ses conseillers de reprendre leur activité en toute sécurité dès que le déconfinement sera confirmé et a créé pour eux un guide des bonnes pratiques.

7 000 masques lavables et 41 000 masques chirurgicaux

Pour garantir une reprise en toute sécurité à ses 2 100 conseillers dès la levée du confinement, Proprietes-privees.com s’est procuré 41 000 masques chirurgicaux et 7 000 masques lavables. Chaque salarié du siège recevra 5 masques lavables, tandis que les conseillers pourront acheter des packs de 30 masques chirurgicaux et 3 masques lavables à 50% de leur prix d’achat. Un investissement pris en charge par le siège, qui souhaite garantir une sécurité maximale à ses conseillers et à ses clients.

livrés au domicile des conseillers avant le 11 mai

Par ailleurs, le réseau s’est procuré 2 000 paires de gants et 3 000 gels hydroalcooliques, qui seront mis à disposition des conseillers sur leur Boutic’immo (site de commande de supports de communication et goodies du réseau).

Un guide des bonnes pratiques pour des visites en toute sécurité

Proprietes-privees.com a également édité pour ses conseillers un guide des bonnes pratiques (port du masque, distanciation sociale, etc.), pour garantir à ses conseillers et à leurs clients des visites en toute sécurité.

Proprietes-privees.com a mis en place un Plan Confiance et Sécurité à destination de ses clients pour leur expliquer toutes les mesures mises en place pour garantir leur protection face au Covid-19 dans le cadre de leur projet immobilier. En plus des gestions barrières, les conseillers du réseau vont effectuer une qualification des potentiels acheteurs afin de limiter les visites aux personnes décisionnaires, avec un budget validé et qui un réel intérêt pour le bien.

Proprietes-privees.com reprend la publicitéTV dès le 4 mai

Signe de la reprise, le réseau relance sa publicité sponsorisée dès le 4 mai pendant une période de 2 semaines sur Plus Belle La Vie, puis à partir du 18 mai sur la météo des chaînes C8 et CSTAR.

« Depuis déjà plus d’un mois que nous sommes confinés, nos conseillers ont su garder le moral, notamment grâce à l’ensemble des nouveaux dispositifs que nous avons imaginés (programme inédit de formation, ateliers de coaching, échanges vidéo…), explique Michel Le Bras, Président du réseau. Leur dynamisme nous a permis de continuer à réaliser en moyenne 50 ventes par semaine depuis le 17 mars. Il est désormais temps de penser à l’après. Nous sommes fiers d’avoir réussi à nous procurer des équipements en très grande quantité pour assurer une reprise la plus sereine possible. Une nouvelle période est sur le point de s’ouvrir, nous allons poursuivre nos efforts pour continuer à accompagner nos conseillers comme nous l’avons fait depuis mi-mars ».