Location de vacances et Covid-19 : près de 9 Français sur 10 souhaitent rester en France cet été pour les vacances

Les Français comptent-il partir en vacances cet été ? En France ou à l’étranger ? Alors que le plan de déconfinement progressif vient d’être dévoilé, consortium-immobilier.fr a interrogé les Français afin de connaître leurs positions par rapport à la location de vacances pour cet été 2020 particulier.

Dans ce contexte pandémique sanitaire mondial, régi par les incertitudes tant au sein de la sphère privée que professionnelle, consortium-immobilier.fr a voulu savoir comment les Français se positionnent par rapport à leurs prochaines vacances d’été, quels sont leurs souhaits et s’ils ont évolué. Il a réalisé un sondage sur un panel de 1 698 personnes âgées de 24 à 65 ans entre le 25 et le 29 avril dernier afin de leur demander quels impacts la crise sanitaire avait-elle pu avoir sur leurs projets de locations de vacances pour cet été 2020 qui s’annonce lui aussi inédit.

87% des français prévoient de passer ses vacances d’été en France même si les frontières sont ouvertes

Effet de précaution, peur d’une deuxième vague pandémique, anticipation de mesures de restriction de déplacement loin de son lieu de résidence, prévision de fermetures de frontières européennes et internationales, volonté d’aider les professionnels du tourisme français, de « consommer » mieux et local…sont autant de potentielles raisons qui expliquerait ce choix massif de près de 9 français sur 10 de vouloir passer ses congés d’été sur le territoire national. Et ce même si le déconfinement le permet et que les frontières sont ouvertes ! Une bonne nouvelle et un bel espoir pour les acteurs du tourisme hexagonaux.

Si l’on rapproche ce chiffre de notre précédent sondage (réalisé entre le 5 et 16 Mai 2017 sur la location de vacances en 2017 sur un panel de 911 personnes https://www.consortium-immobilier.fr/sondage-les-francais-et-la-location-de-vacances.html) on note ainsi une croissance de 43% dans les souhaits de passer ses vacances en France. En effet en 2017, 61% des français interrogés déclaraient souhaiter passer leurs vacances d’été en France ; ils étaient 30% à souhaiter partir en Europe (10.2% dans notre sondage de ce mois-ci) et 9% dans le reste du monde (contre près de 3% en avril 2020). Des données bien différentes en ce printemps 2020 ; bouleversé par une crise sanitaire sans précédent.

Près de 7 français sur 10 pensent partir en vacances cet été si les mesures de déconfinement le permettent !

L’autre point que l’on peut relever dans ce sondage est que si les mesures de déconfinement le permettent, 67% des français pensent partir en vacances cet été. Si l’on compare ce résultat à un précédent sondage précité réalisé par consortium-immobilier.fr sur la location de vacances en 2017 sur un panel moindre, le chiffre est identique et n’a donc a priori pas été impacté par le confinement.

Une nouvelle plutôt rassurante quant aux projets de vacances des français pour cet été 2020 qui s’annonce déjà inédit, à l’image de ces derniers mois. Parmi ces français désireux de s’évader pour les congés estivaux, une écrasante majorité d’entre eux souhaite ainsi rester en France et surtout en bord de mer.

67% des français souhaitent partir en vacances au bord de la mer cet été 2020, loin devant la campagne (17%) et la montagne (14%)

La star incontestée des destinations de vacances d’été reste en effet la mer, avec près de 7 Français sur 10 qui privilégient cette destination estivale près des plages. La campagne comme choix de villégiature arrive loin derrière avec seulement 17% des suffrages, au coude à coude avec la montagne (14%).

Et si l’on observe les autres réponses des français interrogés, on s’aperçoit que la pandémie Covid-19 a bel et bien eu une influence sur le choix du lieu de vacances pour 3 français sur 10, sachant que pour 70% d’entre eux, la crise du coronavirus n’a pas modifié leur choix initial.

Maison ou appartement, camping et hôtel …

Quant au choix même de la location de vacances, c’est la location de maison ou d’appartement qui arrive en tête, devant le camping et très loin devant la réservation d’hôtel : en effet 42 % des français souhaitent louer une maison ou un appartement (26.5% une maison et 16% un appartement), devant la réservation de mobile home dans un camping pour 35% des français, suivis d’un hébergement chez des amis ou de la famille pour 15% des personnes interrogées. La réservation à l’hôtel récolte un peu plus de 7 % des hébergements envisagés pour cet été en France.

Le budget moyen pour la location de vacances 2020 alloué par les personnes sondées est de 750 euros (46.2% des sondés pensent consacrer entre 500 et 100 euros cette année à leur location saisonnière) sachant que près de 22% des français ne savent pas encore quel budget sera être consacré à cette dépense.

42% des français affirment que ce budget imparti à la réservation de leur location de vacances n’a pas été affecté par le confinement (contre 30% pour qui la pandémie Covid-19 et le confinement afférent a eu des impacts et 28% qui ne savent pas encore quelles seront les répercussions sur ce poste de dépense estival).

Pour plus d’1 Français sur 2, la pandémie Covid 19 n’a pas modifié le choix de partir en vacances cet été

Un peu plus de 57% des Français déclarent en ce mois d’Avril 2020 que la pandémie sanitaire mondiale liée au coronavirus Covid 19 n’a pas modifié leur envies de partir en vacances cet été. Ils sont en effet plus d’un français sur deux à déclarer souhaiter vouloir partir en vacances d’été avant la crise sanitaire et avoir toujours cette envie actuellement, contre 24% d’entre eux qui ne souhaitent plus partir alors qu’ils le souhaitaient avant la pandémie.

Notons que plus d’1 français sur 2 (51% du panel) avait déjà réservé sa location en France avant la pandémie (contre 11.5% à l’étranger) laissant ainsi encore près de 4 français sur 10 n’ayant pas encore effectué leurs réservations. Parmi les Français ayant réservé avant le Covid-19 (France comme étranger) 77% n’ont pas annulé celles-ci au moment du sondage, 12% souhaitent le faire et 11% l’ont déjà fait.

Gageons que les réservations touristiques et locations de vacances prévues ou souhaitées en France pour cet été 2020 par les Français puissent redonner du baume au cœur tant aux professionnels du tourisme qu’aux agences immobilières gérant les locations saisonnières.