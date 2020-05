FNAIM LÉGAL by modelo, l’outil qui facilite la digitalisation des opérations

Considérant que la rédaction des compromis sous seing privé est un devoir des adhérents et un enjeu stratégique pour se démarquer auprès des clients, la Fnaim et Modelo se sont associées pour lancer une solution 100% digitale permettant la dématérialisation de l’ensemble des imprimés juridiques de la FNAIM.

FNAIM LÉGAL by modelo propose ainsi aux professionnels de l’immobilier de disposer d’un espace personnalisé et sécurisé leur permettant de rédiger, faire signer à distance et envoyer les compromis ou mandats à leurs clients, sans avoir à se déplacer ou organiser de rendez-vous physiques.

Grâce à cet outil, chaque professionnel est ainsi totalement autonome dans la rédaction des documents, des plus simples aux plus complexes, comme les mandats, compromis, promesses de vente, baux de location, etc., et garde ainsi la maîtrise de ses dossiers auprès de ses clients.

« Ce nouvel outil s’inscrit pleinement dans le cadre de la digitalisation que nous souhaitons pour nos agences de toutes tailles, explique Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM. Alors que le confinement imposé par la crise sanitaire actuelle limite les contacts physiques et que ces contraintes, même allégées, vont se poursuivre dans les mois à venir, cela permet à nos professionnels de maintenir autant que possible leur activité et mener à bien les transactions ».

« FNAIM LEGAL by modelo, est une solution globale, avec, notamment, l’intégration native d’une solution de signature électronique certifiée permettant de signer en une seule fois jusqu’à 1 500 pages. C’est le fruit de l’association de deux compétences, l’une juridique, l’autre technologique, pour les mettre au service d’une profession que nous servons tous les deux», ajoute Etienne Petit, co-fondateur de Modelo et Directeur du développement.

FNAIM LÉGAL by modelo propose ainsi aux professionnels l’ensemble des imprimés juridiques de la FNAIM régulièrement actualisés directement sur la plateforme, de personnaliser leurs imprimés avec le logo de leur agence et chartés FNAIM, ou encore d’envoyer des recommandés électroniques.

Ce nouvel outil, facturé normalement 39€/ mois par utilisateur est désormais inclus dans la cotisation des adhérents FNAIM.

Gage de flexibilité et de sécurité. Ce système permet ainsi au professionnel et à son client de pouvoir choisir, suivant les besoins et les disponibilités de chacun, du moment et du lieu de signature à distance. Il renforce également la sécurisation des compromis, via le procédé de signature électronique certifiée, et protège le professionnel d’une action en responsabilité, grâce à la mise à jour permanente des documents par le service juridique de la FNAIM.

L’aboutissement d’une valeur ajoutée. FNAIM LÉGAL by modelo devrait contribuer à une meilleure reconnaissance des professionnels de l’immobilier par leurs clients. Leur parfaite connaissance du bien et des règles juridiques va permettre la rédaction de clauses suspensives pertinentes, expliquées au client en amont, l’expérience prouvant que plus vite elles sont évoquées mieux elles sont acceptées.

« Ce nouvel outil au service des professionnels est une pierre supplémentaire à l’édifice de la reconnaissance de notre profession réglementée et de la protection de nos titres, le tout désormais illustré par notre caducée Vesta », déclare Jean-Marc Torrollion.

Une digitalisation et développement durable

Le renforcement de la dématérialisation des mandats et de la documentation juridique répond également à un enjeu écologique fort. En 2019, les services proposés par Modelo ont permis d’économiser 49 millions de feuilles format A4, soit 98 000 ramettes de 500 pages, d’épargner 5 797 arbres et d’économiser 9 400 000 litres d’eau et 315 727 litres de pétrole.