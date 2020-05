Température intérieure : Il fait trop chaud dans les logements en Europe en été !

Les personnes âgées, plus que les autres, souffrent des températures élevées. L’application tadoº vous permet de les protéger puisque vous pouvez contrôler à distance le climat de leur maison s’ils ont besoin d’aide.

Une nouvelle étude de la société tado°, spécialisée dans le climat des maisons intelligentes, a révélé que la température ambiante de la plupart des logements européens est trop élevée en été. L’étude a été menée dans 150 000 foyers européens de juin à août 2019, entre 12 et 18 heures. Elle indique une température intérieure moyenne de 24,1 °C (24.8°C pour la France) alors que la température idéale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé devrait se situer entre 18 et 22 °C (selon la fonction de la pièce).

19 des 20 années les plus chaudes enregistrées se sont toutes produites depuis 2001

Les personnes âgées, en particulier, souffrent des températures élevées en raison d’une plus grande prévalence de maladies chroniques. 19 des 20 années les plus chaudes enregistrées se sont toutes produites depuis 2001. Avec les nouvelles vagues de chaleur prévues en raison du changement climatique, de plus en plus de personnes âgées et de personnes ayant des problèmes de santé, devront faire face à des températures élevées dans leur vie quotidienne : en 2018, un record de 220 millions de personnes de plus de 65 ans ont été exposées à des vagues de chaleur. Mais il n’y a pas que les personnes vulnérables qui souffrent, la chaleur a un impact sur tout le monde car elle peut nuire à la capacité de l’organisme à réguler les températures, ce qui peut entraîner d’autres pathologies.

La climatisation peut-elle sauver des vies ?

Un climatiseur ou une pompe à chaleur réversible, permet de maintenir la température ambiante à un niveau confortable et peut atténuer l’impact de la chaleur sur la santé, comme la déshydratation ou les coups de chaleur. La hausse des températures, le développement de la classe moyenne dans les différents pays et l’urbanisation galopante entraînent une forte croissance mondiale de la demande de climatisation résidentielle : le nombre d’unités de climatisation dans le monde devrait doubler, passant de 1,6 milliard d’unités en 2016 à environ 3 milliards d’unités en 2030 6. En France, 728 000 Pac air/air, pilotant 1 million d’unités intérieures, se sont vendues en 2019, ce qui représente une progression de 27 % entre 2019 et 2018 7. De plus, en raison du Covid-19, de nombreuses régions du monde passeront probablement plus de temps à l’intérieur que d’habitude au printemps et en été, ce qui va probablement augmenter la demande et l’utilisation des climatiseurs. Malheureusement les climatiseurs consomment beaucoup d’énergie.

Des études ont montré que pendant les périodes de canicule, l’augmentation de la consommation en électricité peut accroître la température d’une ville de plus de 1 °C.

Un contrôle intelligent pour une consommation d’énergie réduite et un climat domestique plus sain

Un thermostat intelligent comme le tado° Smart AC Control peut aider à réduire la consommation d’énergie de votre climatisation et/ou de votre pompe à chaleur tout en maintenant un climat intérieur frais et sain. La fonction Geofencing permet d’éteindre la climatisation lorsque la dernière personne quitte la maison et de la rallumer avant que la première personne ne rentre. Lorsque des fenêtres ouvertes sont détectées, tado° éteint la climatisation pour éviter le gaspillage d’énergie et s’adapte à la température extérieure pour une efficacité énergétique optimale. En outre, tado° indique aux utilisateurs la quantité d’énergie qu’ils consomment tout au long de la journée et dans les rapports mensuels. La transparence ainsi obtenue permet aux possesseurs du thermostat de mieux comprendre l’utilisation et le comportement de leur climatisation, ce qui peut contribuer à réduire le gaspillage.

Un contrôle à distance pour protéger les siens …

L’application tadoº permet à des amis ou des parents d’aider à contrôler à distance le climat de la maison pour les personnes qui pourraient avoir besoin d’aide. Ils peuvent visualiser les niveaux de température et d’humidité actuels et peuvent se refroidir en conséquence.

… et détecter les polluants à l’extérieur

De plus, la fonction Air Comfort permet de garder un œil sur la fraîcheur de l’air à la maison et de détecter les polluants à l’extérieur de votre maison comme l’ozone qui est particulièrement élevé les jours de grande chaleur 9. « Rester au frais est un besoin humain fondamental. Plus les étés sont chauds, plus nous avons besoin d’une solution permettant de garder les maisons fraîches et saines, tout en économisant l’énergie », explique Christian Deilmann, CPO et co-fondateur de tadoº. « Avec le Smart AC Control, tadoº contribue à un mode de vie confortable et durable pour toutes les générations ».