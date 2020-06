Belaïd Benamar rejoint Liberkeys en tant que VP Sales

Liberkeys renforce ses équipes de management avec la nomination de Belaïd Benamar au poste de VP Sales.

Liberkeys, agence immobilière digitale lancée en 2018, renforce ses équipes de management avec la nomination de Belaïd Benamar au poste de VP Sales. Il rejoint Liberkeys après avoir travaillé pendant 8 ans Chez MeilleursAgents.com en tant que directeur des ventes B2B et B2C. Dans un contexte de digitalisation de l’immobilier, Belaïd Benamar a pour mission d’accélérer le développement de l’offre de la start-up mais également de la diversifier et de l’étendre à d’autres secteurs connexes à l’immobilier.

Belaïd Benamar est titulaire d’un DUT Techniques de commercialisation de l’IUT de Beauvais, ainsi que d’une licence en Sciences Politique à l’université de Picardie Jules Verne. Après avoir débuté sa carrière en 1997 en tant qu’assistant parlementaire, il exerce la fonction de manager commerciale entre 2001 et 2012 au sein de 3 entreprises françaises et à l’international. Depuis 2012, il avait intégré le Groupe MeilleursAgents.com en tant que Directeur des ventes B2B et B2C et faisait également partie du comité de Direction.

« Nous nous réjouissons de compter parmi nous un profil comme celui de Belaïd Benamar. Son expertise sur la proptech est un atout incontestable pour renforcer notre attractivité et accompagner notre développement » déclare Thomas Venturini, CEO & Co-Foudner de Liberkeys.

« Je suis très heureux de rejoindre l’aventure Liberkeys. C’est une chance de pouvoir contribuer au développement de cette belle start-up qui a tout pour s’imposer comme le leader des agences immobilières en ligne. Liberkeys a aujourd’hui l’offre la plus en phase avec les porteurs de projets immobiliers et s’est créé un avantage compétitif par le développement d’outils de pointe en interne », ajoute de son coté Belaïd Benamar.