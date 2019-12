L’agence à prix fixe, Liberkeys, lance sa nouvelle plateforme client

L’agence immobilière Liberkeys dévoile sa nouvelle plateforme de suivi à destination des vendeurs et acheteurs français. Avec son ergonomie intuitive au design moderne, elle permet à ses clients de suivre l’intégralité de leur projet immobilier en ligne et d’échanger facilement avec les parties prenantes.

A l’heure où les particuliers se connectent depuis leur smartphone pour accéder à tous les services possibles et imaginables, Liberkeys, start-up à l’origine d’un nouveau modèle d’agence immobilière digitalisée, mise sur sa nouvelle plateforme client. Désormais plus simple, plus claire et plus pratique, elle permet aux français de vendre ou acheter étape par étape un bien, de la publication de l’offre en passant par les visites jusqu’à la signature de l’acte authentique. Les agents augmentés Liberkeys font bénéficier à leurs clients d’un service haut-de-gamme et plus efficace que celui des agences traditionnelles.

Une interface pour être connecté et accélérer le processus de vente/achat

Cette plateforme a été conçue pour que les vendeurs et les acheteurs puissent bénéficier d’un service immobilier en ligne inédit qui associe une interface ergonomique à une technologie poussée pour une expérience utilisateur unique permettant de diviser par 3 le temps d’achat/vente.

Côté vendeur, la plateforme donne accès

A l’estimation en ligne : une simulation du prix en fonction des biens similaires dans le quartier

Au rendez-vous d’estimation Liberkeys : afin de définir via l’agent, à domicile, le prix de vente du bien

A la publication de l’annonce du bien : générée automatiquement par l’agent, le vendeur peut modifier et valider les photos, la visite virtuelle et les diagnostics

Aux visites : le vendeur indique ses créneaux de visite. Il peut voir directement les demandes de visites en temps réel et les comptes-rendus en direct

Aux offres : le vendeur manage ses offres en temps réel, peut faire une contre-proposition ou valider l’offre directement sur la plateforme

Au compromis : une fois l’offre validée, le vendeur peut préparer la promesse depuis la plateforme.

Côté acheteur, la plateforme donne accès

De multiples offres sur le portail immobilier Liberkeys, avec la possibilité de mettre en place des alertes pour être averti de la perle rare

Un tableau de bord qui met en place une solution de matching en fonction des critères d’achat de l’acheteur

Des visites virtuelles qui font gagner du temps en évitant les déplacements inutiles

Des demandes de visites centralisées sur l’espace

La possibilité de faire une offre d’achat directement transmise au vendeur et de voir les offres faites par les autres acquéreurs potentiels

Au compromis de vente : une fois l’offre acceptée, l’acheteur peut préparer la promesse de vente depuis son application.

Grâce à cette toute nouvelle interface qui allie maîtrise, performance et transparence, vendeurs, acheteurs et agents gagnent un temps considérable dans le processus de vente/achat. Par exemple, l’annonce d’un bien peut être diffusée, de manière professionnelle, seulement quelques heures après l’estimation. L’agent immobilier peut donc opérer facilement sur le terrain, tandis que le vendeur et l’acheteur suivent via leur interface miroir chaque étape de la vente/l’achat.

Un agent immobilier « augmenté »

Si cette plateforme 2.0 développée par Liberkeys offre une expérience client à portée de mains, elle est également supportée par une technologie qui transforme l’agent immobilier traditionnel en agent augmenté. Celui-ci peut ainsi se concentrer uniquement sur les missions à forte valeur ajoutée et sur sa relation avec le client afin de délivrer le meilleur service du marché. Les résultats parlent d’ailleurs d’eux-mêmes avec un délai de vente moyen des agents Liberkeys de 24 jours contre 3 mois pour une agence classique, et des biens vendus à plus de 98% du prix affiché en moyenne.

L’approche entièrement digitalisée de Liberkeys s’accompagne d’une prestation à prix fixes (commission de 4 990 € uniquement payée au succès et sans engagement) qui a permis aux clients de Liberkeys d’économiser depuis janvier 2019 4,2 M€, et même 595 000 € sur le seul mois d’octobre !