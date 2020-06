Se loger écolo : zoom sur les solutions qui marchent lors de la 1ère édition des RDV des écohabitants

Pendant une semaine, nous voulons faire découvrir des solutions concrètes pour un habitat écologique, convivial et résilient. Ceux qui ont des questions et ceux qui ont des réponses vont enfin pouvoir se rencontrer !

Twiza, le premier réseau français de l’écoconstruction, organise Les RDV des écohabitants du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet. Vous pourrez ainsi y rencontrer « en vrai » des gens qui sont passés à l’acte pour échanger et partager leur expérience.

Et s’il était possible de mieux se loger pour améliorer sa qualité de vie, dans un home sweet home à la fois douillet et sain ?

Alors que les Français veulent voir se développer un monde riche de sens et de valeurs, l’urgence climatique s’amplifie. Arrêter de gaspiller l’énergie et protéger l’environnement devient alors une évidence. Une étude publiée par l’ADEME révèle ainsi que les marchés de la rénovation énergétique des bâtiments ont augmenté de près de 80% entre 2006 et 2017, et qu’ils pèsent plus de 31 milliards d’euros.

D’ailleurs, la transition énergétique ne se limite pas à la rénovation de l’existant, il est aussi possible de construire directement des logements éco-responsables.

Alors aujourd’hui plus que jamais, l’écoconstruction s’impose comme une solution d’avenir pour réinventer l’habitat de demain. Mais concrètement, quelles sont les plus intéressantes ? Et pour quel budget ? Quels sont les écueils à éviter et les opportunités à saisir ? C’est pour répondre aux nombreuses questions que les Français se posent que Twiza, le premier réseau français de l’écoconstruction, organise Les RDV des écohabitants du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet 2020. Chacun.e va ainsi pouvoir rencontrer « en vrai » des gens qui sont passés à l’acte pour échanger et partager leur expérience.

Plus de 250 rencontres organisées partout en France

Du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet 2020, les ambassadeurs du réseau Twiza ont prévu une semaine de portes ouvertes riches en événements, en échanges, en exemples concrets et en conseils pour que chacun.e puisse s’informer et se lancer dans un projet d’écoconstruction réussi.

Au programme : visites de tinyhouse/de maison autonome/de rénovation écologique, visites de chantier (GREB, ossature bois, isolation paille, enduit à la chaux), visites de jardin et discussions autour de la permaculture, ateliers d’initiation et présentation de matériaux biosourcés, rencontre avec des professionnel.le.s de la construction écologique, …

« Pendant une semaine, nous voulons faire découvrir des solutions concrètes pour un habitat écologique, convivial et résilient, explique Cédric Daniel, le fondateur du réseau Twiza. Ceux qui ont des questions et ceux qui ont des réponses vont enfin pouvoir se rencontrer ! »

C’est le bon moment pour aller à la rencontre

Pour cette première édition, qui devrait fédérer plus d’un millier de personnes, les RDV des écohabitants représentent une formidable opportunité pour découvrir des vrais chantiers et des projets finalisés, tout en échangeant avec des personnes qui ont déjà franchi le cap de l’écoconstruction. Vous rencontrerez :

des auto éco constructeurs qui ouvrent les portes de leurs chantiers et de leurs maisons pour partager leurs travaux et leurs retours d’expériences

des écolieux de chaque région, où leurs habitants partageront leurs expériences et parcours de création de leur lieu de vie ;

des associations en lien avec l’écoconstruction et la permaculture qui présenteront leurs activités et animeront des ateliers d’initiation ;

des professionnel.le.s des territoires qui ouvrent les portes de leurs ateliers et chantiers en cours pour présenter leur travail.

Comment participer ?

Il suffit de s’inscrire gratuitement en cliquant sur un des nombreux événements qui s’affichent sur la carte présentée ici.