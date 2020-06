SAFTI revisite son site d’estimation des prix de l’immobilier

MeilleursAgents dévoile son nouveau positionnement et son nouveau site

Le site d’estimation de SAFTI fait peau neuve et propose aux internautes d’estimer leur bien immobilier plus facilement et rapidement.

BienEstimer, l’outil d’estimer clé en main de SAFTI

Le réseau national de mandataires immobiliers SAFTI lance la nouvelle version de son site d’estimation immobilière en ligne, BienEstimer® by SAFTI. Depuis 2017, SAFTI propose un outil d’estimation clé en main, BienEstimer® by SAFTI, qui est au cœur d’un site totalement dédié à l’estimation. Les internautes peuvent ainsi estimer en quelques clics un bien immobilier selon différents critères tels que la localisation, la surface, le nombre de pièces ou encore l’état du bien.

Le mot d’ordre ? La simplicité

Pour la nouvelle version de ce service d’estimation en ligne, le réseau immobilier à la grande bouche a totalement repensé son site. La home page donne le ton avec un design moderne et épuré, mais aussi un menu simplifié. Un nouveau look, qui a été décliné sur toutes les pages intérieures. Cette nouvelle version du site Internet a également été optimisée pour la navigation mobile, en accord avec les usages actuels des internautes. Avec notamment, des champs et boutons adaptés au clic mobile. L’internaute peut donc estimer son bien immobilier directement depuis son smartphone, en toute simplicité.

Le formulaire d’estimation, élément clé du site, a été enfin totalement revisité pour plus de fluidité. Désormais basé sur 4 étapes simples et avec des aides contextuelles tout au long du parcours d’estimation, il assure aux internautes une complétion facile et rapide.

Une carte intéractive avec les prix partout en France

L’estimation délivrée par l’outil BienEstimer® by SAFTI constitue une première étude du prix d’un bien immobilier – basée à la fois sur les critères renseignés par l’internaute et les données historiques des ventes effectuées dans le quartier. Elle peut être complétée sur le terrain par l’expertise d’un conseiller immobilier SAFTI, qui de par sa connaissance du secteur va pouvoir l’affiner.

Le site d’estimation de SAFTI permet, en outre, aux utilisateurs de consulter les prix de l’immobilier partout en France, grâce à une carte interactive qui recense les prix moyens au mètre carré par région, département, ville et quartier. L’internaute peut ainsi accéder au prix immobilier d’une localité puis se déplacer sur la carte pour découvrir le prix au mètre carré des localités voisines.

A travers ce nouveau site d’estimation, de futurs vendeurs peuvent donc réaliser une première estimation rapide de leur bien immobilier avant d’enclencher un process de mise en vente. De futurs acquéreurs, eux, peuvent comparer facilement les prix immobiliers de leurs zones de recherche et se faire une première vision du marché de l’immobilier sur leur secteur.

indépendants sur l'ensemble du territoire français.