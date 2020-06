Laforêt, Guy Hoquet, Citya Immobilier et Le Bon Agent signent un partenariat avec la start-up Lici

Avec Lici nous apportons à nos agences franchisées et intégrées un outil en phase avec la préoccupation de nos clients : vendre vite et trouver le bien idéal où qu’il soit, peu importe l'agence dans laquelle il est disponible (…) l’ensemble de la profession n’a d’autre choix que de partager l’information si elle veut perdurer et redorer son image.

L’entreprise ARCHE accélère sa révolution technologique en intégrant les services de la start-up Lici, application de partage des mandats de vente, pour le compte de ses filiales Laforêt, Guy Hoquet, Citya Immobilier et Le Bon Agent.

Accéder à l’ensemble de l’offre et de la demande en passant par un seul professionnel immobilier, tel est le souhait des dirigeants d’Arche, groupe fondé par Philippe Briand en 1990, figurant aujourd’hui parmi les leaders des acteurs immobiliers avec un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros (Laforêt, Guy Hoquet, Citya Immobilier, Le Bon Agent).

Ces derniers prônent que « nous sommes en 2020 ! Qu’il faut mettre un terme au casse-tête de la recherche immobilière et redonner aux vendeurs la certitude qu’ils auront le meilleur prix (…). Les agents immobiliers doivent s’unir pour redonner confiance en la profession avec un mandat exclusif partagé et des services digitaux à haute valeur ajoutée ».

Vendre vite, trouver le bien idéal

Pour concrétiser cette nouvelle offre de service, Guy Hoquet, Citya Immobilier et Le Bon Agent ont signé un partenariat avec la start-up Lici fondée en 2017 par Rudy Cohen. Cette dernière permet à tous les professionnels de la transaction de mutualiser leurs portefeuilles de mandats et leurs recherches acquéreurs en temps réel via une application mobile qui leur est réservée. Avec 10 000 agents et chasseurs d’appartements et plus de 50 000 mandats sur l’application, Lici s’est vite imposé comme un outil incontournable du métier.

Pour Frédéric Chaminade, DG de Citya Immobilier, Laforêt et Guy Hoquet : « Avec Lici nous apportons à nos agences franchisées et intégrées un outil en phase avec la préoccupation de nos clients : vendre vite et trouver le bien idéal où qu’il soit, peu importe l’agence dans laquelle il est disponible (…) l’ensemble de la profession n’a d’autre choix que de partager l’information si elle veut perdurer et redorer son image ».

Toute l’offre possible

Proposer de visiter 5 maisons de 5 agences différentes avec un seul agent immobilier, voilà ce qui sera possible en entrant dans l’une des 700 agences Guy Hoquet ou Citya Immobilier partout en France, ou via l’un des mandataires du réseau Le Bon Agent : une économie de temps (et d’argent) immense !

Pour Stéphane FRITZ, nouveau Président de Guy Hoquet et fervent supporter de Lici : « Il faut remettre les besoins de nos clients au centre de notre stratégie et ne plus les laisser repartir sans pouvoir leur apporter toute l’offre possible, quitte à partager nos honoraires avec une agence consœur (…). Avec Lici à nos couleurs, c’est désormais une réalité »

L’outil MLS de la profession

Pour Lici, ce contrat conclu avec les filiales d’Arche est le symbole d’un changement de mentalité et l’avènement d’une nouvelle ère dans le monde de la transaction. Cyril Melik, Associé et Directeur du développement de Lici, en est convaincu : « Nous ne faisons rien de plus que d’adapter en France ce qui marche outre-Atlantique, où plus de 90% des transactions passent par un professionnel (…). Avec Arche comme locomotive, Lici se positionne maintenant comme l’outil MLS bleu blanc rouge de la profession ».

Qui a dit que le métier d’agent immobilier était poussiéreux ?