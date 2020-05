Lici s’associe à Quai des Notaires pour généraliser la signature d’actes notariés à distance chez les agents immobiliers

Ce partenariat permet d’accompagner les professionnels de la transaction dans leur digitalisation et d'offrir un nouvel accompagnement aux clients : plus complet, plus rapide, plus transparent, et surtout les aider à surmonter les contraintes liées à la crise sanitaire.

La plateforme inter-agence Lici s’associe à Quai des Notaires qui, grâce à sa technologie intégrant la signature qualifiée, associée à la vidéo conférence agréée par le CSN, permet aux notaires la réalisation d’actes notariés à distance.

La crise sanitaire a mis à l’arrêt le secteur de la transaction immobilière. Avec le confinement, le gouvernement a légiféré en faveur de la signature à distance. C’est une évolution majeure qui va permettre une économie de temps considérable et une transparence non négligeable dans le processus de vente.

Permettre la réalisation d’actes notariés à distance

Pour généraliser cette nouvelle pratique chez les agents immobiliers, la plateforme inter-agence Lici, qui regroupe plus de 10.000 professionnels du secteur de la transaction, s’associe à Quai des Notaires, première solution labellisée par le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) qui, grâce à sa technologie intégrant la signature qualifiée, associée à la vidéo conférence agréée par le CSN, permet aux notaires la réalisation d’actes notariés à distance.

Pour Patrick Mc Namara, fondateur de Quai des Notaires : « Avec Lici, nous franchissons une nouvelle étape au service des agents immobiliers et des notaires (…) : ils sont partenaires et avec le nouveau Décret du gouvernement, tout est prêt pour que le métier rentre dans une nouvelle ère. »

Les projets envoyés au notaire en un clic

Concrètement, les utilisateurs de Lici pourront co-construire leur dossier de vente de manière dématérialisée sur une plateforme collaborative ouverte à l’ensemble des acteurs de la vente qui y déposeront tour à tour diagnostics, PV d’AG et autres documents légaux. Il ne suffira que d’un clic pour envoyer l’ensemble du projet aux notaires respectifs qui n’auront plus qu’à fixer l’heure et la date d’une « visio-signature » où acquéreur et vendeur pourront signer ou acter la vente à distance en toute sécurité.

Pour Rudy Cohen, PDG de Lici : « Ce partenariat permet d’accompagner les professionnels de la transaction dans leur digitalisation (…) offrir un nouvel accompagnement aux clients : plus complet, plus rapide, plus transparent, et surtout les aider à surmonter les contraintes liées à la crise sanitaire.»

Pour former agents et notaires à cette nouvelle technologie, Lici et Quai des Notaires proposent des démos live et un accès gratuit aux deux plateformes digitales.