La FNAIM salue la nomination d’Emmanuelle Wargon comme Ministre délégué au Logement

Je me réjouis à la fois de la nomination d’Emmanuelle Wargon et qu’un ministère soit dédié au Logement. Le chantier de la rénovation énergétique des logements est immense mais il représente une chance inouïe pour la relance et doit être une priorité. Emmanuelle Wargon est la personne en capacité de conduire ce dossier sensible, comme le montrent les travaux qu’elle a déjà engagés.

La FNAIM salue la nomination d’Emmanuelle Wargon et remercie Julien Denormandie pour le travail accompli depuis 201. Le syndicat prend également acte de l’intégration du Ministère du Logement au sein du Ministère de la Transition Ecologique.

Ce double choix s’inscrit dans la cohérence d’une politique qui doit désormais être résolument tournée vers la rénovation énergétique, d’ores et déjà une priorité pour Madame Wargon.

Un ministère dédié au Logement

Jean-Marc Torrollion déclare « Je me réjouis à la fois de la nomination d’Emmanuelle Wargon et qu’un ministère soit dédié au Logement. Le chantier de la rénovation énergétique des logements est immense mais il représente une chance inouïe pour la relance et doit être une priorité. Emmanuelle Wargon est la personne en capacité de conduire ce dossier sensible, comme le montrent les travaux qu’elle a déjà engagés. Toutefois, je n’oublie pas que d’autres dossiers majeurs nous attendent – je pense à la proposition de loi Nogal ou à la numérisation de la chaine immobilière. Et j’espère qu’ils ne seront pas les oubliés de ce remaniement car ils doivent constituer aussi des piliers de la relance. »

La FNAIM souligne à cet égard qu’un dossier prioritaire demeure ouvert, finaliser la structuration de la profession : mise en place de la commission de contrôle du CNTGI, reconnaissance réglementaire du caducée des professionnels de l’immobilier, sécurisation de la formation des salariés… Il est désormais urgent d’aboutir sur ce chantier, dans la continuité de ce qui a été accompli depuis 2017.

La FNAIM salue le bilan de Julien Denormandie

La FNAIM remercie Julien Denormandie pour le travail accompli depuis 2017. La loi ELAN qu’il a portée a permis de rééquilibrer les rapports locatifs et de progresser dans la reconnaissance des professionnels de l’immobilier comme tiers de confiance. Surtout, avec le dispositif « Denormandie dans l’ancien », il a permis de réorienter la politique du logement vers l’immobilier existant. Enfin, la FNAIM salue sa très grande écoute, comme sur la réforme de la copropriété et jusque dans la crise du COVID.

La FNAIM souhaite à Julien Denormandie la même réussite à l’Agriculture

Jean-Marc Torrollion souligne « Je n’ai eu qu’à me féliciter des excellentes relations que nous avons entretenues avec le ministre Julien Denormandie : il s’est montré à l’écoute, toujours réactif et un soutien sans faille pour nos entreprises dans la crise que nous venons de traverser. Nous le remercions notamment d’avoir reconnu et protégé les titres des professionnels de l’immobilier. Sa vision, non dogmatique et nouvelle sur le logement, nous a permis de grandement avancer. Nous ne pouvons que lui souhaiter la même réussite à l’Agriculture ».