Verrecchia lance la commercialisation de ses deux premières résidences de prestige à Eze, l’un des plus beaux villages de la Côte d’Azur

Le Groupe Verrecchia, promoteur francilien spécialiste de la construction en pierre de taille massive et porteuse, entamait en juillet 2019 une nouvelle étape de son développement en ouvrant à Nice sa première agence sur la Côte d’Azur. Fin juin 2020, Verrecchia a lancé la commercialisation de ses deux premières résidences de prestige à Eze. Villa Matera, comprenant 8 villas et Villa Firenze offrant 18 logements, ont été pensés comme de véritables incarnations du savoir-faire de Verrecchia et comme un hommage aux architectures emblématiques de la Côte d’Azur.

Villa Firenze et Villa Matera : deux résidences en pierre de taille aux portes de Monaco

« En imaginant ces deux résidences, nous avons souhaité démontrer la capacité de la pierre de taille à dessiner des logements contemporains et innovants, mais à l’élégance intemporelle. Ce même objectif nous anime au moment de penser chaque programme Verrecchia. Eze, village perché, connu pour ses paysages uniques sur la Côte d’Azur, et dont les élus partagent notre engagement pour un urbanisme plus durable et plus écologique, constitue un cadre idéal pour accueillir ces 26 logements dont nous sommes si fiers », déclare Cyril Moncelet, Directeur de l’agence Méditerranée de Verrecchia.

Villa Matera se compose de 8 villas

Imaginées par le cabinet DP Architecture, les bâtisses, dotées de piscines pour 7 d’entre elles, affichent une identité sobre et moderne, et se parent d’espaces extérieurs synonymes de convivialité et de quiétude. Offrant une vue panoramique sur la Méditerranée, chacune des villas dispose d’une terrasse et d’un jardin privatif, prolongeant naturellement des pièces de vie aux généreux volumes.

Toutes conformes aux critères de la RT 2012 (gage de consommations énergétiques maîtrisées), les villas offrent une vue panoramique sur la Méditerranée. Les prestations intérieures de haut standing, conformes à la gamme « Prestige Méditerranée » de Verrecchia, assurent aux résidents un confort optimal. Chaque villa dispose de 2 places de stationnement en sous-sol. Situées avenue des Diables Bleus, les villas assurent un accès à l’autoroute A8 en 5 minutes, et permettent de rallier facilement la Gare d’Eze bord de mer et l’aéroport international de Nice-Côte d’Azur (à 20 minutes en voiture).

Villa Firenze est composée de 18 logements

D’esthétique résolument contemporaine, la résidence, pensée par LC Architecte, offre, pour chaque logement, de vastes extérieurs privatifs (jardin et terrasse en rez-de-jardin, terrasses pour les étages). Les résidents pourront également profiter d’une piscine offrant une vue mer et un accès immédiat à la plage.

Conformes aux exigences de la RT 2012, les logements bénéficient, comme ceux de Villa Matera, des prestations de la gamme « Prestige Méditerranée » de Verrecchia. La résidence dispose de 33 places de stationnement en sous-sol. Idéalement située chemin de Toscane inférieur, la résidence, proche des centres-villes d’Eze et de Cap d’Ail, assure un accès à Monaco en 5 minutes en voiture.

Durabilité et élégance immobilière : les valeurs de Verrecchia au service d’un nouvel urbanisme sur la Côte d’Azur

Villa Firenze et Villa Matera mettent à l’honneur un matériau d’exception, au cœur du savoir-faire de Verrecchia : la pierre de taille. Un matériau permettant la réalisation d’immeubles à haute valeur patrimoniale, aux propriétés constructives et thermiques remarquables, et favorisant le développement de filières courtes, à faible emprunte carbone.

« Verrecchia réalise des programmes en pierre de taille massive depuis 30 ans. Si l’origine de son utilisation remonte à l’Antiquité, et que le matériau est indissociable de l’architecture haussmannienne, ses propriétés et son caractère naturel en font un matériau très actuel », souligne Marc Verrecchia, Président de Verrecchia.

« La pierre de taille offre une inertie thermique deux fois plus importante que celle du béton : naturellement, elle restitue la chaleur et conserve la fraîcheur, ce qui assure un confort optimal aux résidents en toutes saisons », complète Cyril Moncelet.

« Par ailleurs, sa transformation et sa mise en œuvre n’ont qu’un impact carbone très faible, car nous privilégions systématiquement des carrières proches des chantiers, ici les carrières de Provence. Pour la construction d’éléments de façade, recourir à la pierre de taille permet de réduire de 60% les émissions de CO2 par rapport au béton ; sur un cycle de vie du bâtiment de 50 ans, la pierre permet de diminuer les émissions de 35 %. Enfin, le matériau est également gage d’économies pour les acquéreurs : nos façades ne requièrent un ravalement que tous les 30 ou 40 ans, contre tous les 10 ans pour un immeuble en béton ».

Eze : un cadre de vie incomparable à proximité de nombreux services et commodités

Commune emblématique de la douceur de vivre azuréenne, Eze, l’un des plus beaux villages de la Côte d’Azur, offre la qualité de vie d’une petite ville de 2 300 habitants en bord de mer, avec de nombreux services de proximité. Renommée pour son jardin exotique et ses racines romaines remontant à l’âge de fer, la commune abrite également une école maternelle et une école primaire. Eze offre à ses habitants une proximité immédiate avec La Turbie et ses commerces (à 5 minutes en voiture), le célèbre Golf de Mont Agel, et les services et les équipements culturels de Cap d’Ail et Monaco (écoles, collèges et lycées notamment). Pôle économique phare de la Côte d’Azur, la Principauté est directement accessible depuis Eze, via l’autoroute A8 (en 6 minutes) ou la corniche.

Fiche technique Villa Matera

Architectes : DP Architecture

Nombre de logements : 8 villas (une villa de 3 pièces de 70 m², six villas de 5 pièces de 160 m² avec piscine et une villa de 6 pièces de 215 m² avec piscine)

Nombre de places de stationnement : 20 places en sous-sol (1 double box par villa)

Fiche technique Villa Firenze

Architectes : LC Architecte (Eric Raps)

Nombre de logements : 18 appartements (2 studios, 2 T2 de 67 m², 12 T3 de 76 à 94 m², 2 T4 de 118 à 133 m²)

Nombre de places de stationnement : 33 places en sous-sol