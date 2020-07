Toutes les infos sur le programme des conférences du Salon de la Copropriété les 4 et 5 novembre à Paris

Le Salon de la Copropriété se tiendra les 4 et 5 novembre à Paris. Chaque année, il attire plus de 10 000 visiteurs en 2 jours. Et grâce aux 200 exposants et aux 34 conférences, il vous permet de trouver toutes les questions à vos questions. Le point sur le programme des conférences.

Le Salon de la Copropriété s’adresse aussi bien aux professionnels, syndics et administrateurs de biens, qu’aux présidents, membres de conseils syndicaux et copropriétaires.

Conférences et formations pour les professionnels et les copropriétaires

34 conférences et formations gratuites, animées par des professionnels et/ou juristes, avocats et notaires, couvriront les grands basiques de la copropriété : assurances, impayés, transition énergétique, sécurité, jurisprudence, etc.

Un cycle de conférences entièrement consacré aux professionnels aura lieu mercredi 4 novembre. Parmi les nouveaux sujets abordés cette année :

Crise sanitaire, accélérateur du digital dans la copropriété ?

Surcoût des travaux liés aux obligations sanitaires : comment négocier au profit de la copropriété ?

Comment garder le cap de la transition énergétique en période de crise économique ?

Pour les copropriétaires, de nouvelles conférences feront le point sur les évolutions de la loi ELAN :

Pour un nouveau syndic en 2020 : mission, rôle, digital, contrats

Participer à l’assemblée depuis son salon ? Visioconférence, vote par correspondance et mandats

Le couple conseil syndical / syndic, nouveau moteur de la copropriété ?

Le grand rendez-vous annuel dédié à la copropriété

Le Salon de la copropriété réunit 200 exposants qui proposeront solutions et équipements en vue de répondre aux grandes problématiques des copropriétés : gestion, maintenance, entretien, rénovation, transition énergétique, services, etc.

Le salon proposera également des services pour informer et accompagner les visiteurs dans leurs recherches.

5 parcours thématiques guideront les visiteurs : « Équiper et entretenir ma copropriété », « Bénéficier de conseils et services, rencontrer des experts », « Je suis élu pour la 1ère fois au conseil syndical », « Je suis un syndic professionnel », « J’assure la sécurité de ma copropriété (biens, personnes, immeubles) ».

Un espace de consultations personnalisées et gratuites : Des consultations de 30 minutes permettront aux visiteurs de rencontrer avocats, juristes, architectes et syndics afin d’obtenir des réponses concrètes à leurs problématiques. Ces échanges sont entièrement personnalisés et gratuits.

Des partenaires stratégiques

Les plus grands acteurs du logement et de l’habitat sont mobilisés pour que visiteurs, professionnels et copropriétaires trouvent toutes les informations utiles concernant la copropriété, sa gestion et sa valorisation.

Le programme complet des conférences est disponible sur le site.